Williams: "La llegada de Marcelino nos ha venido bien, ha vuelto la ilusión a Bilbao"

"Si ganamos la hazaña puede ser histórica"

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Athletic Club Iñaki Williams destacó la llegada de Marcelino García Toral al banquillo del club rojiblanco porque ha "venido bien" y ha devuelto "la ilusión a Bilbao" antes de enfrentarse este domingo (21 horas) al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España.

El delantero del Athletic, que dijo se encuentra "bien físicamente", dijo que Marcelino ha sido clave en este renacer del cuadro vasco tras eliminar al Real Madrid en las semifinales. "La llegada de Marcelino nos ha venido bien, no pasábamos una situación del todo buena, tanto jugadores como cuerpo técnico y club. No estábamos bien y la ilusión ha vuelto a Bilbao y nos tenemos que aprovechar de ello", dijo Williams.

"Estamos en una buena dinámica, lo nuevo genera ilusión y tenemos que estar en esa corriente. Estar en la ola, surfearla y que no nos tire. Estamos convencidos de que podemos ganar. Ante el Real Madrid dimos todo lo que teníamos y gracias a Dios tenemos la suerte y la posibilidad de llevar un título a Bilbao. Queremos que la gente se sienta orgullosa y me da igual si está Messi o no", apuntó.

"Sabemos el potencial que tiene Messi, pero el Barça tiene jugadores más que de sobra para suplirle. Nosotros iremos a hacer lo nuestro. Queremos hacerles un partido incomodísimo. Si nos tienen que ganar que sea sufriendo", añadió Williams, que no quiso referirse a la Real Sociedad, víctima de los culés en la primera semifinal.

Por ese motivo, Williams dijo que "el (finalista) que está es el justo, no tenemos que mirar más allá del que podría haber sido. El que nos ha tocado es el Barça, así lo planteamos y sabiendo que va a ser complicado, también eliminamos al Real Madrid; la hazaña puede ser histórica si ganamos, todo pasa por ahí", afirmó.

Además, Williams recordó el título de 2015, que fue "increíble". "Pocas personas daban algo por nosotros a doble partido y les metimos cuatro en la vuelta. Tenemos que ir con la misma ilusión, la fe mueve montañas, eso dicen, y esa debe ser la actitud que tiene que tener el equipo. Somos un equipo duro de batir, somos un equipo jodido, más que compañeros somos amigos. Y cuando peleas con tus amigos es más fácil vencer. Por esa ilusión ganamos en 2015", agregó.

Williams admitió que si ganan la Supercopa, "anímicamente" les "daría mucha moral". "Por un título no se pelea todos los días y poder llevar un título a Bilbao genera orgullo por tu club. Y eso es lo que buscamos, que la gente esté orgullosa de nosotros ganemos o perdamos. Y si ganamos ojalá al día siguiente los niños puedan ir a la escuela orgullosos con la camiseta de su Athletic", sentenció.