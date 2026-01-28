Williams realizará pruebas en Baréin tras perderse el 'shakedown' de Barcelona

Archivo - December 7, 2025, Abu Dhabi, United Arab Emirates: Atlassian Williams Racing F1 Team's Spanish driver Carlos Sainz in the paddock of the Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix 2025. - Europa Press/Contacto/Luca Martini - Archivo

El equipo Atlassian Williams de Fórmula 1, con el español Carlos Sainz como uno de sus dos pilotos titulares, probará su nuevo coche el próximo mes en Baréin tras perderse las pruebas preliminares ('shakedown') que se están realizando a puerta cerrada en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Las nuevas y estrictas normas de esta temporada sobre chasis y motores suponen que las escuderías dispongan de más tiempo para realizar pruebas, pero muchos fans se alarmaron cuando Williams no presentó su coche en Montmeló esta misma semana como estaba previsto debido a retrasos.

Sin embargo, el director de Williams, James Vowles, hizo este miércoles unas declaraciones sobre esta nueva hoja de ruta. "Tomamos la decisión y sigo pensando que lo correcto es asegurarnos de que llegamos a Baréin debidamente preparados y también a Melbourne", comentó al respecto.

Esas dos pruebas de pretemporada en Baréin se celebrarán del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. La primera carrera oficial del Campeonato del Mundo de F1 tendrá lugar en Australia el 8 de marzo.