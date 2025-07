Williamson: "Las campeonas del mundo demuestran su valía una y otra vez con su forma de jugar"

Archivo - FILED - 11 April 2023, United Kingdom, London: England's Leah Williamson is pictured in London. Williamson returns to the England women's national team. Photo: John Walton/PA Wire/dpa - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

La futbolista inglesa Leah Williamson ha recordado que ella y sus compañeras de selección jugarán la final de la Eurocopa Femenina "contra las campeonas del mundo", una España cuyas jugadoras "siguen demostrando su valía una y otra vez con su forma de jugar al fútbol", alcanzando así el partido decisivo por el título continental en Basilea (Suiza).

"Jugamos contra las campeonas del mundo, que siguen demostrando su valía una y otra vez con su forma de jugar al fútbol. Son un equipo fantástico, son las mejores en lo que hacen y somos muy conscientes de ello. Creemos que también somos bastante buenas en algunos aspectos, así que necesitamos estar a nuestro mejor nivel para ganar", dijo en rueda de prensa.

"Ellas también necesitan estar a su mejor nivel para ganarnos. Pero no creo que haya mucho respeto entre ambos equipos y dudaría en considerar a un equipo claramente inferior en este escenario. Como he dicho, nos enfrentamos a las campeones del mundo. No es una tarea fácil y, sí, estaremos tan preparadas como podamos para ese desafío", añadió.

Williamson describió como algo "difícil" tomar de referencia cada semifinal "porque no puedes centrarte demasiado en el último partido, sea el que sea". "Así que miramos a España en este torneo y estoy segura de que ellas nos han mirado del mismo modo. Mañana será un partido nuevo y estoy segura de que se nos presentarán nuevos retos", aclaró.

luego abogó por "mantener la calma en los momentos más importantes" como "lo principal" para la final. "Es decir, si tienes miedo de perder, ¿incluso si ganas disfrutas de la experiencia? ¿La disfrutas al máximo, lo das todo, o malgastas energía de forma incorrecta? Creo que este equipo está muy centrado en ese objetivo y cualquier obstáculo que se nos presente intentaremos superarlo juntas. No creo que seamos un equipo con miedo a perder, creo que en fútbol puede pasar de todo", señaló.

En tal sentido, la capitana de las 'Lionesses' identificó "muchas cosas que escapan a tu control". "Nos centramos en ser lo mejor posible las unas con las otras, en dar lo mejor de nosotras mismas. Y ojalá eso dé el resultado que quieres, pero definitivamente no hay miedo a perder porque con eso gastas energía de una forma que no quieres", aseveró.

Además, Caldentey recibió elogios por parte de su compañera 'gunner'. "Mariona es una jugadora excepcional, me encanta tenerla como compañera en el Arsenal. Sobre todo en mi posición, normalmente solo puedo quedarme de pie y ver su magia. Espero que no sea mañana. Pero no, no he hablado con ella y la verdad es que la echo de menos. Así que estoy deseando que acabe el partido y volvamos a ser amigas. Pero sí, es una futbolista excepcional y una buena persona. Estoy muy contenta de que sea mi compañera y mañana espero que el hecho de que haya otras jugadoras que también hayan jugado con ella nos beneficie", indicó.

"En un torneo nos crecemos y somos conscientes de ello. Creo que lo más importante para nosotras es, a medida que avance el partido, aprovechar el trabajo que hemos hecho al inicio", analizó sobre la final. "Y creo que en cada partido ha sido así. Cada equipo es difícil de vencer y cada uno representa una amenaza y un desafío diferentes. Tenemos que mantenernos en la pelea el mayor tiempo posible hasta que podamos aprovechar eso", continuó Williamson con su análisis.

"Estamos muy conectados con lo que significa para la nación. Y en ese sentido, estamos tan conectados como podemos estarlo estando lejos de casa. Creo que la oportunidad de mañana lo que se nos ofrece es lo mejor del fútbol. Vinimos al torneo porque queríamos estar aquí, queríamos estar hasta el final y tener la oportunidad de luchar por el trofeo, y eso no se puede hacer hasta llegar a la final", recalcó la capitana.

"Así que creo que no cargamos con el peso de esto ni con lo mucho que significa para la gente, pero somos conscientes de ello porque significa lo mismo para nosotras. Tenemos un equipo de jugadoras entusiasmadas, ilusionadas y concentradas. Y como digo, reconocemos la oportunidad y haremos todo lo posible por aprovecharla", insistió Williamson.

"Lo bonito de 2022 es que no estoy segura de que ninguna de nosotras vuelva a formar parte de algo así en cuanto al cambio, la historia, el viaje, todo lo que implica estar lejos de casa es especial de una manera diferente. Sabes, sales a representar a tu país en otro lugar y creo que es importante considerar su importancia porque a veces añade un toque extra", recordó Williamson la EURO ganada por Inglaterra hace tres años.

"Cada vez que este equipo comienza un nuevo año, parece que hay muchísimo por hacer t creo que es un verdadero privilegio formar parte de este equipo y participar. Y, de nuevo, la oportunidad de ser las primeras en esto, en todo momento, es una gran motivación para nosotras, sobre todo porque sabemos lo que significaría para el fútbol femenino y para continuar el legado que ya hemos empezado", apostilló.

"La consistencia y el panorama siguen cambiando, y estamos intentando adaptarnos a ello. Y creo que es algo muy difícil de lograr. Y creo que eso demuestra que la inversión y la calidad del fútbol en Inglaterra siguen en aumento. Y espero que haya permanencia... ya sabes, no queremos ser solo algo efímero, un recuerdo. Cuando lo hablamos antes de 2022, queríamos hacerlo y fue el comienzo de algo. Creo que seguimos intentando desempeñar nuestro papel en eso también", reflexionó.

Por ello agregó que "estar aquí y en este escenario" les "demuestra lo poderoso que es" conquistar una EURO. "Espero que esto continúe y siga creciendo. Y que el respeto por el fútbol femenino, el respeto por las mujeres y el deporte femenino en general continúe. Y que podamos hacer todo lo posible para seguir elevándolo", resaltó la capitana.

"Hablo por cada miembro del equipo cuando digo que jugaríamos siempre que nos dieran luz verde. Jugaríamos ante cualquier adversidad y para participar en este escenario. Mi tobillo está genial. Mi madre se torció el tobillo hace un par de días, así que ahora me ha quitado toda la atención", bromeó sobre su estado físico. "Me asusté. Obviamente, quiero participar y quiero estar disponible para ayudar al equipo en todo lo que me necesite", matizó Williamson tras su percance en la semifinal.

"Tu rol se vuelve cada vez más importante. Es un poco redundante, pero aún hay maneras de influir en el equipo. Tenemos un proceso amplio para esos momentos. Así que, incluso fuera del campo, tienes un papel que desempeñar. Quizás sea más fácil que estar en la grada. Además, puedes salir a celebrar con el equipo cuando lo hacen bien", aseguró.

"Tenemos muchos líderes de muchas maneras diferentes. Tenemos formas de liderazgo convencionales que la gente reconocería. Y luego creo que hay personas que ofrecen ciertas cosas en ciertos momentos y saben que es su especialidad, por así decirlo, y realmente dan un paso al frente. Tenemos muchas de esas personas con las que hemos creado buen ambiente, para que se sientan lo suficientemente cómodas como para hacerlo. Siento que todos saben cuándo pueden dar un paso al frente y contribuir", zanjó.