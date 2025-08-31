Willy Hernangómez: "Tenemos que seguir trabajando y creyendo en nosotros mismos"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pívot internacional español Willy Hernangómez ha abogado por "seguir trabajando y creyendo" en sí mismos durante el Eurobasket, tras ganar este domingo por 91-47 a la selección de Chipre en su tercer partido del Grupo C, que se disputa precisamente en la ciudad chipriota de Limasol.

"El mensaje es que tenemos que seguir trabajando y creyendo en nosotros mismos, ayudándonos como estamos haciendo y sobre todo seguir sumando en ambos lados de la pista. Cuando disfrutamos, cuando competimos y nos ayudamos unos a otros, somos un equipo muy peligroso y creo que tenemos que seguir dando esos pasitos hacia adelante y el próximo partido es una ciudad para nosotros", afirmó Hernangómez a RTVE.

"Creo que hemos hecho dos partidos correctos jugando en equipo, ayudándonos, desde luego mostrando un poco el equipo que queremos ser y no queda otra que ahora descansar bien y preparar el próximo partido. El objetivo todavía ni mucho menos está conseguido, pero sí seguir sumando, seguir jugando como equipo, seguir cogiendo sensaciones y seguir teniendo esa solidez en ambos lados, ayudarnos unos a otros y seguir creciendo durante el campeonato", dijo desde el Spyros Kyprianou Arena.

Del equipo chipriota señaló que era un rival contra el que debían "darlo todo" y "jugar los 40 minutos". "Aquí ha tenido a su afición, ha jugado también en momentos bastante físicos y nosotros hemos intentado trabajar para nosotros, seguir aprendiendo, seguir creciendo, trabajando cosas que nos sirva también para la confianza de todos los jugadores. Es un paso que hemos dado hacia adelante y aún nos queda", explicó.

Por último, se alegró por la mejoría en los triples. "Pues que siga. Creo que es cuestión de seguir teniendo confianza en tirar los tiros liberados. Habrá días que no estemos tan acertados y días que sí, pero seguir confiando en nuestros jugadores, en todos los que podemos tirar y sobre todo no tener miedo y seguir atacando", concluyó Hernangómez.