Wilson y Marta Kostyuk presentan la segunda edición del 'vestido de Marta'

Wilson presenta la segunda edición del vestido de tenis diseñado junto a la jugadora ucraniana Marta Kostyuk. - WILSON

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa de equipamiento deportivo Wilson ha presentado la segunda edición de 'The Marta Dress', la última novedad de su línea de ropa de tenis desarrollada en colaboración con la tenista profesional ucraniana Marta Kostyuk, actual número 13 del mundo, con motivo del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada.

Lo que empezó como un diseño a medida inspirado en el vestido de novia de Kostyuk se ha convertido en un símbolo de la unión entre el deporte, el estilo y la expresión individual. Tras agotarse por completo la edición original e incluirse en el Museo de Wimbledon, Wilson y Kostyuk se propusieron crear un segundo capítulo que homenajeara al original y, al mismo tiempo, subiera aún más el listón.

"Que haya un vestido con mi nombre y que lo haya diseñado yo me parece totalmente surrealista. Trabajar con el equipo de Wilson, sobre todo con Joelle, ha sido sencillamente increíble: puedo ayudar a crear looks que no solo son bonitos, sino que están pensados para rendir en la pista", comentó Marta Kostyuk.

Diseñado mano a mano con Kostyuk, el vestido Marta combina rendimiento técnico con una artesanía de alto nivel, lo que permite plasmar la visión personal de la tenista en un producto diseñado para la competición de élite.

El nuevo diseño presenta una sofisticada estructura de dos piezas compuesta por un conjunto de sujetador, camiseta y falda, realzado con detalles de encaje técnico que le dan un toque elegante al 'look' al tiempo que aseguran la funcionalidad necesaria para los niveles más altos de este deporte.

Esta edición limitada ya está disponible en todo el mundo en tiendas seleccionadas de Wilson y en Wilson.com por 174 euros. "Marta lleva siendo nuestra musa en el ámbito de la ropa deportiva desde que empezamos a trabajar codo con codo en 2023.Juntas, hemos creado algo muy, muy especial, ya que combina materiales de calidad superior con siluetas a la última. Su fortaleza, tanto dentro como fuera de la pista, es inspiradora, y estamos deseando crear más looks únicos para ella con los que celebrar su grandeza", afirmó Joelle Michaeloff, directora creativa de Wilson.