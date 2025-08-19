Witsel: "El Girona era la mejor opción para mí y mi familia"

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista belga Axel Witsel ha asegurado este martes que fichar por el Girona FC era la "mejor opción" tanto para él como para su familia, a pesar de contar con ofertas de equipos de Italia, pero tras hablar con el club 'gironí' y el entrenador Míchel Sánchez sintió "una conexión" que le dejó claro que era el sitio al que tenía que ir.

"La verdad es que estuve cerca de ir a Italia. Pero cuando hablé con el Girona y con el entrenador Míchel... A veces hay cosas que sientes, esta conexión que te dice en tu cabeza es el sitio donde tienes que ir. Y fue así. La verdad es que fue todo muy rápido. La mejor opción para mi y mi familia era aquí. Todavía quería jugar en una liga a tope. Estoy muy feliz", ha asegurado el belga en la rueda de prensa de la presentación de su fichaje.

Witsel ha declarado que le gusta el estilo de juego que propone Míchel, siendo este un aspecto clave para su fichaje. "Su manera para ver el fútbol. Que al final es un juego que me gusta. Tener la posesión, jugar para adelante. Cuando la pierde, hay que presionar e intentar recuperarla lo más rápido posible. Estos son conceptos que también pienso como jugador", explicó.

"Entonces, yo no necesitaba mucho tiempo para decirle al míster, bueno, voy. Como dije, a veces sientes eso, esta conexión. Y yo creo que es importante", destacó el jugador belga, que llega libre tras acabar su contrato con el Atlético de Madrid.

Preguntado sobre las diferencias entre ambos equipos, el jugador belga ha destacado la "manera de jugar" pero no el "nivel de organización" dentro del club. "Sí, me refiero a la manera de jugar, sí. Es distinto de Atlético y aquí. Pero diría que la organización dentro del club es como el Atlético. No son dos clubs al mismo nivel, pero dentro del club sí lo son", manifestó.

En el conjunto madrileño, el futbolista belga jugo en muchas ocasiones de central, aunque ha revelado que Míchel quiere que juegue en el centro del campo. "Me han dicho que quería que juegue de mediocampo, porque hace tres años que en el Atlético jugué como defensa central, pero su objetivo es que juegue al mediocampo", afirmó.

"Al final jugué casi toda mi carrera en esta posición. Entonces estoy acostumbrado. Y del otro lado, claro que si el míster me necesita atrás, estoy listo también. Y eso es lo que el míster me ha dicho", destacó.

En el Girona volverá a coincidir con su "amigo" Thomas Lemar, con quien fue compañero en el equipo madrileño y con el que habló antes de firmar por el club catalán. "Thomas es un amigo mío. Cuando empecé a hablar con el club, he hablado con Thomas. Me ha explicado cómo está dentro, cómo está organizado, cómo el equipo trabaja al día a día. Y después tomé mi decisión", aseguró.

"Llegué bien físicamente, pero claro que me falta ritmo de entreno, de entrenar con el equipo y claro, minutos de partido. Pero ahora no tenemos tiempo para nada. Pero cada día me siento mejor. Trabajo fuerte para recuperar el tiempo que perdí. Y ojalá que contra el Villareal pueda estar con el equipo", explicó el futbolista belga, quien espera estar disponible en el choque del próximo domingo (19.30) frente al Villarreal CF.

Finalmente, Witsel ha declarado que quiere "aprovechar el día a día" y ayudar en todo lo que pueda al equipo esta temporada. "Quiero aprovechar el día a día, cada entreno, cada partido. El objetivo es ayudar al equipo e intentar jugar el máximo que pueda. Creo que tenemos que jugar partido a partido tranquilamente y a ver dónde llegamos al final de la temporada", finalizó.