Wojciech Szczesny: "El Barça es un desafío que afronto con mucha energía y entusiasmo"

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo portero del FC Barcelona, el polaco Wojciech Szczesny, asegura que aceptar la oferta blaugrana y aparcar su retirada es un "desafío" que afronta con "mucha energía y entusiamo", con el visto bueno de su familia y amistades, entre ellas la de un Robert Lewandowski con el que se reencuentra y que fue clave en su llegada a Barcelona.

"En el Barça hay una gran base de seguidores. Puedo ver su pasión, lo que es muy bueno. He estado en el estadio, listo para ver el partido. El equipo se ve increíble. Es emocionante, es un desafío para mí que afronto con mucha energía y entusiasmo. Así que estoy listo para ponerme a trabajar. Y estoy deseando ver qué pasa esta temporada", aseguró en declaraciones a los medios del club, facilitadas nada más confirmarse su fichaje hasta junio de 2025.

Un fichaje peculiar, pues se da por la lesión de larga duración de Marc-André ter Stegen y por el hecho de que el portero polaco estaba retirado desde este pasado verano, cuando cortó su contrato con una Juventus que le hizo un homenaje de despedida. Pero la situación del Barça y, entre otras cosas, la llamada de su compatriota Robert Lewandowski fueron decisivos para que considerara volver a ponerse los guantes.

"Robert fue probablemente la primera persona que me llamó para hablar de esto y preguntar si hubiera la posibilidad de que esto sucediera. Porque ya estaba retirado. Así que tomó un poco de tiempo y de convencimiento. Al principio, no sabía si estaba listo para nuevos desafíos. Pero luego hablé con mi familia, con mis amigos. Y todos me dijeron qué estúpido sería si no aceptara esto. Así que yo me uní a ellos. Y Robert jugó una gran parte. Fue la primera persona que tuvo la idea en mente de convencerme", se sinceró.

Szczesny estaba "orgulloso" de retirarse con 34 años, pero ahora afrontará este nuevo reto. "Fue un momento orgulloso y estaba, honestamente, listo para retirarme. Y estaba contento con ello. Y estar aquí, en los primeros días que he estado en la ciudad, y ver cómo me tratan las personas, y lo importante que es esto para ellos, me hace sentir orgulloso de ser parte de esta increíble familia", reconoció.

"Porque, aunque sea una institución enorme y un club de fútbol enorme, lo siento como una familia ya en los primeros días. Y esto es algo muy importante para mí. Porque la familia siempre ha sido muy importante para mí y ahora la he extendido un poco", aportó, en este sentido, el nuevo guardameta 'culer'.