Wolff duda sobre el regreso de Horner: "Ha causado bastante revuelo y esas cosas tienen repercusión"

WOLFF Toto (aut), Team Principal & CEO of Mercedes AMG F1 Team, portrait during the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27 to 29, 2026 on the Suzuka Circuit, in Suzuka, Japan - Photo Xavier B - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

LONDRES, 30 Mar. (dpa/EP) -

El director ejecutivo de la escudería Mercedes, Toto Wolff, ha puesto en duda el regreso a la Fórmula 1 de Christian Horner, exdirector del equipo Oracle Red Bull Racing, quien a su juicio "ha causado bastante revuelo" durante los últimos años y con ello ha provocado "repercusión" negativa en el "entorno" del Campeonato del Mundo.

Horner, de 52 años, busca regresar al 'paddock' tras su destitución en Red Bull después del Gran Premio de Gran Bretaña del pasado mes de julio. Y en ese sentido, Horner declaró recientemente tener asuntos pendientes en un deporte donde guio la consecución de ocho títulos en el Mundial de pilotos y de seis títulos en el Mundial de constructores.

Sin embargo, Aston Martin ha descartado recientemente la opción de fichar a Horner --con Jonathan Wheatley como principal candidato para el equipo británico, que atraviesa un momento difícil--, mientras que Wolff y Mercedes están considerando activamente comprar el 24% de las acciones de Alpine que posee la firma de inversión privada Otro Capital.

El equipo de Enstone confirmó en enero que Horner se encontraba entre un grupo de inversores interesados en adquirir dicha participación. Así, Wolff ha reaccionado en una entrevista con la agencia Press Association. "Él ha causado bastante revuelo y esas cosas tienen repercusión en nuestro entorno. Cuando uno dice ciertas cosas... pero eso es lo que ha hecho toda su vida y es lo que mejor sabe hacer", ha comentado.

"Nuestra consideración de esa participación no tiene nada que ver con Christian. Y la idea de que existe una rivalidad entre Christian y yo por ver quién compra una participación en Alpine es pura invención. Sería muy triste que eso influyera en la decisión de realizar o no dicha inversión", ha subrayado el director ejecutivo de Mercedes-AMG Petronas.

"Lo estamos analizando desde diferentes perspectivas y aún no hemos llegado a ninguna conclusión. Queremos saber si tiene sentido", ha dicho un Wolff cuya rivalidad con Horner determinó gran parte de la F1 durante la última década mientras Mercedes y Red Bull competían por el éxito.

Los últimos 18 meses de la exitosa etapa de Horner dentro del 'Gran Circo' estuvieron marcados por unas acusaciones de comportamiento controlador por parte de una compañera de trabajo. Sin embargo, Horner fue exonerado de esa acusación en dos ocasiones.

Wolff, de 54 años, también ha hablado del posible regreso de Horner a la F1. "Tengo sentimientos encontrados al respecto. El deporte necesita personalidades. Y su personalidad era claramente muy controvertida, lo cual es bueno para el deporte", ha argumentado durante la entrevista.

"Le dije a Fred Vasseur (director del equipo Ferrari) que se necesita al bueno, al feo y al malo. Y ahora solo quedan el bueno y el feo, el malo se ha ido", ha aludido a la famosa película de Sergio Leone. "¿Consideraría que alguna vez podría ser un aliado o alguien con quien compartir objetivos? No lo creo", ha afirmado de forma tajante.

Eso sí, ha reflexionado sobre la figura de Horner: "Incluso cuando sentía la mayor frustración y enojo con él, recordaba que hasta el peor enemigo tiene un mejor amigo, así que debe haber algo bueno en él".

"Si no hubiera existido esa rivalidad competitiva durante tantos años, y si hubiera habido más tiempo transcurrido, estoy seguro de que habría podido cenar con él y reírnos un rato", ha apostillado.

"Durante esos años, todo fue demasiado intenso, demasiado feroz, y sucedieron cosas que aún hoy no logro comprender", ha indicado. "No sé si está buscando su regreso, ni en qué función. Desde luego, no le deseo ningún mal. Y debemos reconocernos mutuamente el mérito", ha señalado.

"No hay muchos directores de equipo que hayan hecho lo que él ha hecho", ha elogiado a Horner. Y por último, ha mirado adelante. "Veo una situación en la que, pase lo que pase, sean cuales sean los resultados, regrese o no regrese él a la F1, yo estoy tranquilo", ha zanjado Wolff.