Wolff: "Mercedes seguirá rindiendo, ni una pulgada menos, si nos vamos Hamilton o yo"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, tiene claro que la escudería alemana "va a seguir rindiendo" aunque tanto él como Lewis Hamilton, "el mejor piloto", se marchen, y también se refirió a la posibilidad de haber sido el relevo de Chase Carey como CEO de la Fórmula, algo que Ferrari vetó.

"Si uno de nosotros (Hamilton o él) lo da por terminado por cualquier razón, el equipo va a seguir rindiendo. Extrañaríamos al mejor piloto, claramente, pero si uno de nosotros, incluyéndome a mí, decide irse, el equipo va a tener el mismo rendimiento, ni una pulgada menos. Y creo que lo reconocemos, aunque queremos estar juntos", indicó Wolff en una entrevista a 'Sky Sports'.

El austriaco confesó que Mercedes tiene "algo especial" con el actual campeón del mundo porque tienen "un vínculo muy fuerte que ha crecido a lo largo de los años". "Tuvimos momentos difíciles, sin compartir opiniones, pero de alguna manera los hemos podido superar y crecer juntos y más fuertes", subrayó.

"Ambos nos hemos dado cuenta de que, cuando llega el momento, confiamos el uno en el otro y eso es muy especial. Al final del día, me encanta trabajar con él y creo que a Lewis le gusta trabajar conmigo y creo que juntos, más los otros 2000 directores de equipo, podemos lograr mucho", sentenció al respecto.

Con todo, considera "increíble" que el inglés pueda igualar las 91 victorias del alemán Michael Schumacher, al que, salvo sorpresa, también alcanzará en títulos mundiales (7) esta temporada. "No pensamos mucho en eso y creo que Lewis también lo deja un poco a un lado porque nunca hubiera soñado con lograr 91 victorias ni con tener una carrera similar a la de Michael", advirtió Wolff.

"Realmente, para un piloto debe ser muy emotivo si lo logras. Creo que es por eso que no tiene mucho espacio en su cabeza en este momento, pero si puede hacerlo, será abrumador estar al mismo nivel que el mejor piloto de todos los tiempos", añadió el expiloto.

Por otro lado, sobre la posibilidad de haber sido el nuevo CEO de la Fórmula 1 en sustitución de Chase Carey, reconoció que se encontró "en una posición difícil" porque Liberty Media le hizo "pensar en ello", pero que se dio cuenta de que le apasiona más la competición y, además, estaba la oposición de Ferrari.

"Ferrari hizo un compromiso claro y dijo que no, que lo vetaría. Es por eso que en una etapa muy temprana estas discusiones tuvieron que detenerse. Y de alguna manera, ellos (Ferrari) tienen derecho a ocupar este puesto", aclaró tras la elección de Stefano Domenicali, exjefe del 'Cavallino Rampante'.

"ESTOY MIRANDO HACIA EL FUTURO"

De todos modos, no esconde que su posición en Mercedes, donde también es accionista, podría cambiar. "Lo que siempre dije es que debes darte cuenta de dónde viene el punto de muy bueno a bueno, porque entonces no puedes contribuir más al desarrollo de una organización", admitió.

"No siento que este momento haya pasado todavía, pero en nuestro equipo miramos hacia adelante. Observamos a los líderes veteranos y el potencial de los jóvenes que están surgiendo. No queremos crear un cuello de botella para que prospere el talento y es por eso que con mucha antelación ya estamos analizando cada puesto. Estoy mirando hacia el futuro, pero mientras dure la diversión, me mantendré", zanjó.