World Athletics autoriza un cupo excepcional de 7 atletas de EE.UU. en el medio maratón del Mundial

Archivo - October 30, 2023, Santiago, Chile: EDNAH KURGAT of the United States celebrates after winning the bronze medal during the Women's 10,000m Final at Coliseo del Estadio Nacional Julio Martinez on Day 10 of Santiago 2023 Pan Am Games in Santiago, C - Europa Press/Contacto/Rodolfo Buhrer / La Imagem

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La World Athletics (federación mundial de atletismo) ha autorizado de forma excepcional a USA Track & Field (USATF) a inscribir hasta siete atletas en la prueba femenina del medio maratón de los Mundiales de la especialidad (World Athletics Road Running Championships) de Copenhagen 2026, que se disputarán el próximo mes de septiembre, tras un incidente ocurrido en el reciente campeonato nacional estadounidense que servía como clasificatorio.

La federación internacional explicó que se trata de una medida extraordinaria y puntual, ya que habitualmente cada país puede alinear a un máximo de cuatro corredoras en esta disciplina. Sin embargo, en esta ocasión permitirá a Estados Unidos seleccionar tres atletas adicionales tras lo sucedido en el campeonato nacional de medio maratón celebrado en Atlanta (Georgia).

Durante esa carrera, el grupo de cabeza formado por Jess McClain, Emma Grace Hurley y Ednah Kurgat fue conducido fuera del recorrido correcto, lo que provocó que las tres terminaran la prueba fuera de las posiciones que otorgaban la clasificación automática para el campeonato mundial.

Ante esta situación, World Athletics indicó que ha tenido en cuenta tanto el perjuicio sufrido por las atletas afectadas como el carácter inédito del incidente para adoptar una solución excepcional que permita su presencia en la cita de Copenhague.

De este modo, la USATF designará a cuatro corredoras como participantes oficiales puntuables para la prueba, mientras que las tres plazas adicionales corresponderán a atletas no puntuables. Estas últimas no podrán optar a medallas, premios económicos ni contribuir al resultado por equipos, aunque sí recibirán puntos para el ranking mundial según su posición final.

Las tres atletas adicionales competirán con el uniforme de la selección estadounidense, aunque con un diseño distinto al de las cuatro corredoras que sí contarán para la clasificación oficial.