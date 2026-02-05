El World Indoor Tour Gold se prepara para el "ambiente único" de Gallur

De izquierda a derecha, Lieke Klaver, Paula Sevilla, Marta García, Quique Llopis, Mohamed Attaoui, Unzué Muñoz y Nadia Batocletti, en la presentación del World Indoor Tour Madrid, en Gallur. - SERGIO MATEO MARÍA / FIRMA RFEA / SPORTMEDIA

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Deportivo Municipal Gallur en Madrid, "un motor importante de futuros atletas de élite" y que genera "un ambiente único", acoge este viernes el mitin del World Indoor Tour Gold en el que más de un centenar de "deportistas 'top'" competirá en un total de 11 pruebas.

"Es un honor tener a estos deportistas 'top'. Vamos a tener un mitin estupendo", aseguró Ricardo Navacerrada, subdirector general de Promoción del Deporte del Ayuntamiento de Madrid durante la rueda de prensa celebrada este jueves en la pista cubierta de Gallur, que acoge la cuarta parada del circuito mundial de World Athletics en su máxima categoría, con 11 pruebas -60, 1000 y 3000 metros, 60 mv y Peso, en hombres; y 400, 800 y 1500 metros, 60 mv, Altura y Longitud, en mujeres- y más de un centenar de atletas.

Navacerrada destacó que "4.000 niños y jóvenes" entrenan en la actualidad en las cinco instalaciones con pista de atletismo de la ciudad de Madrid, repartidos en 26 clubes deportivos. "Es un dato demoledor. Si añadimos la labor con la Federación de Atletismo de Madrid, las escuelas, hace de Madrid un motor importante de futuros atletas de élite", defendió.

Eventos como el que acogerá Gallur este viernes permiten el "lucimiento" de la capacidad organizativa "increíble" de la ciudad y las entidades implicada. "Me sorprende la ilusión y la actitud de todos los gestores todos los años. El Europeo fue de notable-sobresaliente, demostramos que se pueden hacer eventos organizativamente más complicados y dar ese paso más", expresó Navacerrada dirigiéndose al presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado.

El evento contó con la presencia del atleta español Mohamed Attaoui, plusmarquista español de 1000 m y tercera mejor marca de la historia, subcampeón de Europa de 800 m en 2024, quinto olímpico y quinto del mundo, y que este viernes buscará rebajar el récord de Mariano García de 2:16.25 en 1000 m cubiertos.

"Siempre he sido valiente. La ocasión es inmejorable. La carrera va a ser increíble para intentar el récord. El ambiente en Gallur siempre es único, es una oportunidad única para hacer historia. El 1.000 es mi prueba favorita desde pequeño", aseguró un Attaoui que llega "preparadísimo" a Madrid.

Además, Marta García, con la 2ª mejor marca española de la historia al aire libre de 1500 m, bronce Europeo, plusmarquista española y finalista mundial de 5000 m, reveló que después de vencer por segunda vez en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana empezó "con fiebre y vómitos". "También hay que aprender de este tipo de cosas", explicó.

"He tenido que cambiar un poco la planificación, quería ir a Sierra Nevada, pero necesitaba quedarme en casa después de ese virus. Vengo a testarme con valentía, no ha sido el mejor invierno de mi vida. Tengo el plus de estar en Madrid, donde la gente me quiere y me empuja. Feliz de estar en esa línea de salida que da miedo", valoró.

La atleta leonesa quiere "seguir mejorando y seguir peleando puestos" esta temporada. "Mejorar un séptimo puesto en el Mundial indoor es arañar con uñas y dientes, pero es la idea y mi esencia. Me gustan los retos -doblar 1500 y 3000-, si me encuentro bien estas semanas, me lo planteo. Está en mi mente, pero tengo que ver cómo van las piernas", reveló.

"No hago nada especial, hacer fácil lo difícil es una de las claves de los deportistas de alto nivel. Si te pones malo, te olvidas del entrenamiento y a la cama, como una persona normal. Después, voy muy al día a día, planteando a muy corto plazo, en vez de mirar al Mundial de Pista Cubierta, que apenas lo he tenido en la cabeza estas semanas", señaló.

Por su parte, Quique Llopis, co-plusmarquista español de 60 m vallas, subcampeón de Europa, cuarto olímpico y cuarto del Mundo en 110 m vallas, se encuentra "muy bien" tras "entrenamientos de calidad muy buenos" de cara al mitin de Madrid.

"Tener dos grandes mítines en Madrid nos viene muy bien, sobre todo, a los atletas españoles, es necesario. Valencia también se está moviendo, y seguro que en el futuro tenemos muchos más", deseó, antes de comentar la preparación mental para ser tan regular en su prueba. "No hago nada especial, es simplemente fluir y tener una base de trabajo detrás. Hacemos 7-8 series diariamente y sales a competir como si fuera una más. Intento pensar que es un entrenamiento y lo has hecho un millón de veces", relató.

Mientras que Paula Sevilla, co-plusmarquista española de 400 m y bronce Europeo de 400 m en Short Track, reconoció que "es un honor" competir contra Lieke Klaver. "Ojalá seguir sus pasos y estar lo más cerca posible para hacer una buena carrera. El 2025 ha sido el gran 'boom', estoy asimilando que soy una atleta de 400, estoy trabajando concienzudamente para ello. El 400 da mucho miedo, pero poco a poco se le va perdiendo, la respetamos mucho porque te lleva al límite", indicó.

En cuanto a los atletas internacionales, la italiana Nadia Battocletti, subcampeona olímpica y mundial de 10.000 m, bronce mundial de 5.000 m y campeona de Europa de 5.000 m y 10.000 m), auguró "una carrera rápida" este viernes. "Tengo en la mente el récord italiano, pero no es mi disciplina, veremos", comentó.

"Quería cambiar mi preparación invernal, porque en mi casa todo el mes de enero hay -20º, por eso cambié el lugar en el que entreno, aunque sigue estando en Italia. Durante el Ramadán no hago ninguna carrera y después vendrá el Mundial". En el Ramadán cortó las dobles sesiones y bajo los kilómetros, solo corro una al día, normalmente me coincide con el Campeonato Nacional, y es el único día en el que me salto el Ramadán", reveló.

La neerlandesa Lieke Klaver, campeona de Europa de 400 m en Short Track en 2025 y bronce Europeo 400 m en 2024, admitió sentirse "muy feliz" de estar en Madrid por segunda vez, y comentó cómo preparan el relevo nacional. "La prioridad es ser lo más rápida posible en la prueba individual. Luego tengo 2-3 días en los que veo al resto para entrenar. A veces tenemos reuniones 'online' para valorar nuestro estado, y luego los campamentos antes de las competiciones", dijo.

Finalmente, el lanzador de peso mexicano Uziel Muñoz, subcampeón del Mundo de peso y finalista olímpico, prácticamente arranca en Madrid a competir indoor de manera profesional. "Vengo a romper el récord mexicano", aseguró, antes de comentar por qué empezó a competir en esta disciplina. "No tengo el cuerpo para hacer marcha o correr, no soy esbelto, solo me quedaban los lanzamientos. En el norte del país, la mayoría de personas son grandes y ahí es donde se concentra todo el talento", concluyó.