Publicado 04/01/2020 23:15:45 CET

Wu Lei castiga a un Barça de rebajas Los de Valverde mantienen el liderato pese al empate del Espanyol en el 88

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un gol de Wu Lei en el minuto 88 dio el empate al Espanyol este sábado contra el FC Barcelona en la jornada 19 de LaLiga Santander, un derbi en el que Luis Suárez tiró de los visitantes en el RCDE Stadium, sin éxito al final jugando con uno menos pero con un punto que mantiene el liderato culé y el honorífico campeonato de invierno.

Los de Ernesto Valverde volvieron a dejar escapar puntos en los minutos finales, como en Pamplona y San Sebastián, en una actuación de menos a más, quemando el turrón sobrante y la falta de entrenamientos después de las vacaciones de Navidad. Luis Suárez y Arturo Vidal, con más días de permiso junto a Leo Messi, cambiaron de color un derbi que se fue al descanso con el 0-1 de David López.

El Barça perdonó y con uno menos los últimos 15 minutos por la segunda amarilla a Frenkie de Jong sufrió el empate de Wu Lei. El delantero chino fue el estilete de un Abelardo que comienza con buen pie y levantando el ánimo del colista. Los azulgrana cierran la primera vuelta en lo alto de la tabla, aunque empatados (40 puntos) con un Real Madrid que horas antes había ganado (0-3) en Getafe.

La motivación extra del derbi y un sistema más seguro con Abelardo dieron al equipo 'perico' un primer tiempo soñado. El Espanyol, incapaz de ganar en casa este curso, se aseguró en dos líneas de cuatro, sabiendo cuándo presionar, y el Barça no terminó de arrancar. Los de Valverde apostaron por la paciencia en busca de algún desajuste, pero sin ritmo ni velocidad.

En esas le llegó el gol de David López, en una falta lateral que peinó ante la estatua de un Neto que jugaba por el lesionado Ter Stegen. Pasaban los 20 minutos y entonces apareció Messi por primera vez en el área rival. El argentino fue quien más lo intentó, pero ni mucho menos tuvo su día, buscando a Sergi Roberto, y pese al espesor de las vacaciones, Luis Suárez tuvo un balón al palo.

Le vino bien al Barça la alegría del Espanyol, que por momentos se vino arriba, para disfrutar de más espacios, como una contra en el descuento que entre Messi y Griezmann no supieron culminar. No le sentó bien el descanso al cuadro local y en el 50' descuidó su espalda para que a la segunda, Suárez dejara su detalle de goleador con el 1-1, a centro de Alba y un remate no apto para todos.

El '9' hizo también de asistente poco después y con el exterior puso un centro medido a Arturo Vidal para el 1-2. El chileno saltó del banquillo en el vestuario, separando lo deportivo de los despachos con esa denuncia al club por impagos. El duro cambio de guion lo acusó el Espanyol hasta que Calleri estiró de nuevo a los locales. El Barça perdonó y, como ya le había ocurrido, lo pagó.

Suárez tuvo dos mano a mano con Diego López y la expulsión de De Jong dejó más huecos si cabe en un entramado culé poco fiable esta temporada. El golpe de fe 'perica' lo dio Wu Lei en el minuto 88, para dejar mejor sabor de boca en el último clasificado que en el primero. Un Barça que se va a la Supercopa con la incertidumbre que transmite su juego, a pesar de estar arriba.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RCD ESPANYOL, 2 - FC BARCELONA, 2. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Diego López; Javi López, Bernardo, Naldo, Dídac Vilà; Víctor Gómez (Vargas, min.63), Marc Roca, David López (Iturraspe, min.67), Darder; Melendo (Wu Lei, min.74) y Calleri.

FC BARCELONA: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic (Arturo Vidal, min.46), De Jong; Messi, Suárez y Griezmann (Semedo, min.80).

--GOLES:

1 - 0, min.23, David López.

1 - 1, min.50, Luis Suárez.

1 - 2, min.59, Arturo Vidal.

2 - 2, min.88, Wu Lei.

--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C. Madrileño). Amonestó a Javi López (min.35) y Marc Roca (min.62) por parte del Espanyol. Expulsó a De Jong (min.65 y 75) por doble amarilla en el Barça.

--ESTADIO: RCDE Stadium, 33.562 espectadores.