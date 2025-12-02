Wück: "España ha ganado merecidamente, no estuvimos a su altura en la segunda parte"

Christian Wuck, head coach of Germany, gestures during the UEFA Women's Nations League 2025 final second leg match between Spain and Germany at Riyadh Air Metropolitano stadium on December 02, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de fútbol de Alemania, Christian Wück, felicitó a España, "el mejor equipo del mundo", por haber ganado este martes "merecidamente" la final de la Liga de Naciones tras un partido donde volvió a notar algo de falta de definición y un bajón físico tras el descanso.

"Lo primero quiero felicitar a España que ha ganado merecidamente y sobre todo en la segunda mitad no mantuvimos ese nivel para estar a su altura", señaló Wück en la rueda de prensa posterior a la derrota por 3-0 en el Riyadh Air Metropolitano.

El técnico cree que comenzaron "bien" el encuentro, pero que no consiguieron "plasmar" en el campo el plan "propuesto". "Tuvimos alguna u otra ocasión y esta es nuestra dificultad, la de definir. El que primero marcase tendría mayores posibilidades de ganar y luego se notó algo de descomposición tras los dos primeros goles", explicó.

"En la primera parte tuvimos mucho control del partido, salvo en los diez últimos minutos, pero creo que la ocasión más clara la tuvimos nosotros y habría sido distinto de haber empezado la segunda parte con 0-1", añadió Wück, que insistió en la superioridad de las locales en la segunda parte. "Hemos jugado contra el mejor equipo del mundo", reconoció.

Además, lamentó el bajón físico. "En la segunda mitad no conseguimos físicamente mantener el mismo nivel ni esa presión. Hemos visto que todavía tenemos que mejorar y la primera lectura que tenemos que hacer es que en algún otro aspecto no estamos al máximo nivel que se requiere", subrayó.

De todos modos, el seleccionador alemán cree que sus jugadores siguen mejorando. "Ellas necesitan ese reconocimiento a su mejoría con un título para que se den cuenta que todo el esfuerzo tiene su recompensa", remarcó.