Xabi Alonso: "Creo que tampoco hay que rearbitrar todas las situaciones"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha negado que sea bueno "rearbitrar todas las situaciones" con el VAR, abogando por un uso que "tiene que ser correctamente" para dicha herramienta, a colación de los goles anulados este sábado a su equipo durante su duelo de la jornada 3 en LaLiga EA Sports contra el RCD Mallorca, saldado con triunfo (2-1).
No en vano, antes de este partido en el Estadio Santiago Bernabéu se había validado un gol del Atlético de Madrid en Mendizorroza que parecía ilegal por fuera de juego. "A mí también me ha sorprendido. Ha sido un error de esos que no deberían suceder y a ver qué es lo que pasa. Pero sí que tenemos que... en el sobreuso y en el uso correcto del VAR, yo creo que tampoco hay que rearbitrar todas las situaciones pero cuando se usa tiene que ser correctamente, por supuesto", dijo en rueda de prensa.
Para colmo, a su equipo le anularon tres goles ante al Mallorca. "El cuarto árbitro decía que tenía que ser jugada inmediata y entonces la interpretación de Sánchez Martínez es inmediata", valoró sobre el 3-1 de Arda Güler que no subió finalmente al marcador. "Mi interpretación en ese momento era diferente, pero hubiese sido importante ese tercer gol para poder gestionar de otra manera", argumentó el técnico madridista.
Por ello admitió que el encuentro había sido "apretado hasta el final". "Lo hemos intentado, pero bueno, es la interpretación que ha hecho él y él es el que manda, y hoy así ha tocado", se resignó antes de analizar de manera individual a Vinícius Jr. y a otros de sus pupilos.
"Ha tenido buena aportación, creo que ha sido un mejor partido que el de Osasuna aquí en casa y ese gol ha sido importante, el ponernos por delante. Luego la entrada de Rodrygo también, creo que los tres cambios nos han dado aplomo porque en ese momento estábamos perdiendo un poquito el control del partido y tanto los dos Danis como Rodrygo han entrado bien y necesitamos que la gente esté preparada para aportar", añadió.
"Pero bueno, contento con el partido de Vini; además sigue marcando, que es muy importante. Y luego Rodrygo también ha tenido buenos minutos", insistió el entrenador de un Real Madrid que lidera la tabla de Primera División con nueve puntos antes del parón de selecciones.
"A mí me gustaría seguir, porque creo que se ha ido muy bien. Seguir la dinámica de tenerlos cerca de esto, pero creo que mi deseo es en vano. Sí que sabíamos en que estos tres primeros partidos después de una minipretemporada pues era importante competir, era importante a la hora de ir evolucionando en cosas, a la hora de ir definiendo el camino que queremos y nos dicen mucho. Ahora llega el parón y luego empezamos el siguiente bloque con partidos de Champions, pero yo creo que el inicio nueve de nueve es bueno. Cosas buenas ha habido en estos tres partidos y cosas a corregir que también lo haremos", aseveró Alonso.
Después elogió a Mbappé. "A mí que hoy Kylian no haya marcado me preocupa cero porque va a seguir marcando. Hasta ahora lo ha hecho y hoy ha estado muy muy cerca, ha tenido varias ocasiones, la actitud ha sido muy buena y le ha faltado... pues por escasos milímetros no ha estado en posición reglamentaria o ese último tiro o ese último regate. Le ha faltado hoy un poco de acierto, pero no me preocupa en absoluto porque sé que seguro que va a volver a tener ese acierto", vaticinó.
Respecto al astro francés, quitó importancia a sus fueras de juego en momentos inoportunos. "Sí, claro que se puede entrenar. Pero bueno, él siempre es una es una amenaza para el rival y tiene muchas situaciones y algunas va a caer. Sí que son cosas que se pueden mejorar dentro de su gran calidad para el desmarque, para saber intuir hacia dónde tiene que ir el desmarque, luego para la definición. Y bueno, no me preocupa demasiado que no haya marcado, el otro día en Oviedo marcó dos, contra Osasuna también y Kylian va a sumar muchos goles", insistió Alonso.
Más tarde habló de Álvaro Carreras. "Ya le había seguido y estaba muy contento de que se incorporara con nosotros, no pudo ser en el Mundial y ha sido en la temporada. La adaptación ha sido de alguien que ya conoce un poco la casa. Esperas que sea buena, pero yo creo que está siendo extraordinaria, su nivel competitivo, su nivel de entender las cosas, hace casi todo bien, está muy concentrado en todo el partido y entonces es una muy buena incorporación de presente y de futuro", comentó.
"Creo que estamos mejor que al inicio evidentemente y todavía pues ahora de cara a las sensaciones, de cara a dónde nos colocamos, pues sin duda los resultados son importantes y te refrendan un poco la línea que quieres. El trabajo para ahora de que todos creamos que es el camino correcto y ahora el siguiente bloque ya después del parón pues empezamos con la Champions y tenemos que ir afinando cosas, pero es normal", avisó.
Fran García fue otro nombre que salió a la palestra. "Evidentemente no es fácil, pero he hablado con Fran, sabe que él está preparado, sabe que ahora empezamos la siguiente fase que ya tenemos partidos entre semana prácticamente hasta diciembre y todos lo saben. Tanto Fran como Raúl [Asencio] como David [Alaba] no han tenido participación. Creo que son esos los que no han tenido participación y sí que pues al final son decisiones difíciles del entrenador. Pero Fran siempre está entrenando su profesionalidad, su gran actitud y eso a mí me da la certidumbre de saber que cuando la necesitamos estará ahí bien preparado", celebró.
"Hoy ha habido un partido de, creo que ha sido de diferentes fases. Creo que la entrada no ha sido la mejor, que luego la reacción ha sido buena y sí que hoy no hemos estado tan ajustados en la presión en campo contrario. Creo que a partir de ahí, el Mallorca transitaba y nos giraba demasiado y tenemos que hacerlo un poquito mejor de lo que hemos hecho hoy, que hasta ahora lo estábamos haciendo francamente bien", recalcó.
"Hoy la presión tras pérdida igual no ha sido tan buena como nos hubiese gustado, entonces lo miraremos para corregirlo y hemos atacado mejor que contra Osasuna, por ejemplo. Creo que hemos generado más sobre todo en ese tramo de la primera parte, no sé si a partir del minuto 20 o así hemos generado bastante más contra un bloque bajo otra vez, contra un 5-3-2 muy bajo, se quedaban Joseph y Muriqi muy descolgados y hemos podido hacerlo mejor. Entonces algo un poquito mejor, otra cosa un poco peor y seguir insistiendo, insistiendo e insistiendo", concluyó Alonso.