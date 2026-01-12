Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid

Xabi Alonso, head coach of Real Madrid, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Betis Balompie at Berabeu stadium on January 04, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha comunicado este lunes que ha puesto fin, "de mutuo acuerdo", a la etapa de Xabi Alonso como técnico del conjunto madridista, un día después de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona.