Xabi Alonso: "Este derbi será otra historia, estoy convencido de que el equipo va a dar otra cara"

Xabi Alonso, head coach of Real Madrid, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish Cup, Copa del Rey, football match against Talavera CF at Ciudad Deportiva Real Madrid on December 16, 2025, in Valdebebas, Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, defendió este miércoles que la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid "será otra historia", respecto al derbi del pasado mes de septiembre en Liga, con triunfo rojiblanco (5-2), porque está "convencido que el equipo va a dar otra cara", al mismo tiempo que destacó que Vinícius Júnior "va a ser importante" y necesitan "su mejor versión".
"Es una semifinal, tenemos que tener una muy buena preparación mental, competir, saber cuidar los detalles, el Atlético siempre es un rival exigente. Tenemos muchas razones para jugar este partido con mucha energía, con muchas ganas. Es el primer título que tenemos en disputa en la temporada y por eso mismo es el más importante", afirmó el técnico en la previa del encuentro ante el Atleti en Yeda de este jueves (20.00).
Preguntado por el último derbi en el Metropolitano, Alonso insistió en que plantearán "un partido diferente", aunque sin "olvidar" aquellas cosas que no funcionaron. "Las tenemos muy presentes, fueron muy claras, para mañana no cometer de nuevo los mismos errores y hacer un partido de mayor nivel. Pero mañana será otra historia, estoy convencido que el equipo va a dar otra cara, otra energía, otro nivel", aseguró.
"Todo partido hay que analizarlo, de todas las derrotas puedes sacar lecciones más positivas y cosas que no queremos repetir de aquel partido, pero estoy muy convencido de que va a ser diferente, pero tampoco hay que olvidar cosas que no han funcionado bien", reiteró.
El tolosarra recordó que en el fútbol hay "momentos para todo", también se dan bajones, y por eso deben "tomar decisiones". "Por desgracia, en noviembre y diciembre estuvimos en una fase difícil con muchas lesiones, así que no tuvimos muchas opciones en algunas posiciones, y después es la evolución, es cómo estamos desarrollando y ahora mismo estamos en la posición correcta", reflexionó.
Ahora afrontan la Supercopa de España, el torneo "más importante", porque es el más próximo. "Si me dices en el orden de prioridades de la temporada, es el cuarto. En los cuatro próximos días, la prioridad es absoluta. Enfocamos mañana con muchas ganas y necesitamos hacer un buen partido", prosiguió.
Y es que quedan "muchos partidos importantes", y en ellos "Vinícius va a ser importante". "Le necesitamos. Mañana le necesitamos en su mejor versión, conectado con el equipo. Que disfrute, cuando disfruta en el campo, tiene ese desequilibrio, tenemos que encontrarle. Son momentos, tenemos que estar todos juntos y Vinícius es fundamental para nosotros", elogió.
"Es imprescindible la presión de todos, y yo reclamo durante los entrenamientos, durante los partidos, que todos estén comprometidos sin balón, tanto los que están arriba como los que están en defensa, que estén activos, que estén las líneas juntas. Esas ganas de querer también jugar ese momento y que incluso lo disfrutemos, nos hará ser más competitivos", apuntó.
Finalmente, Alonso deseó la recuperación de Kylian Mbappé, baja en la Supercopa, "lo antes posible". "Hemos apurado, pero ha sido demasiado pronto este partido", agregó, antes de valorar la situación de Dani Carvajal. "Para mañana está mejor, si se le necesita podría jugar algo. Lleva tiempo lesionado, hay que respetar los pasos porque todavía quedan muchos partidos y no queremos forzar, pero sí que está más cerca de poder competir", concluyó.