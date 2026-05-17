Xabi Alonso dirigirá al Chelsea los próximos cuatro años

Archivo - Xabi Alonso, head coach of Real Madrid, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Betis Balompie at Berabeu stadium on January 04, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Xabi Alonso dirigirá al Chelsea FC los próximos cuatro años, ha confirmado el club inglés, y tomará el mando del equipo a partir del próximo 1 de julio.

El técnico vasco, de 44 años y que fue destituido como entrenador del Real Madrid en enero después de caer en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, volverá a los banquillos y a la Premier League, donde despuntó como jugador del Liverpool.

"El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de inmenso orgullo convertirme en su entrenador. Tras mis conversaciones con los propietarios y la dirección deportiva, es evidente que compartimos la misma ambición", explicó Alonso en declaraciones a los medios oficiales del club.

"Queremos construir un equipo capaz de competir de forma consistente al más alto nivel y luchar por títulos. Hay un gran talento en la plantilla y un enorme potencial en este club, y será un gran honor para mí dirigirlo. Ahora la atención se centra en el trabajo duro, en construir la cultura adecuada y en ganar trofeos", apuntó.

A pesar de su aventura frustrada en el club blanco, el de Tolosa se ganó el prestigio en los banquillo durante su estancia en el Bayer Leverkusen, al que llevó a conquistar su primer título la Bundesliga, invicto, en la temporada 2023-24. Antes había dirigido a la Real Sociedad B.