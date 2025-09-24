Xabi Alonso explota al Real Madrid más dinámico

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid goleó con un contundente 1-4 al Levante UD este martes en la sexta jornada de LaLiga EA Sports en un duelo en el que el técnico Xabi Alonso apostó por un once titular novedoso y un esquema de tres centrales que parecía dejar atrás para seguir explotando las posibilidades de una plantilla de la que ya han participado prácticamente todos en apenas siete encuentros disputados en este inicio de curso.

Cuando el 25 de mayo la entidad blanca anunció a Xabi Alonso como su nuevo entrenador, surgieron muchos interrogantes alrededor del estilo y la manera en la que se armaría el nuevo Real Madrid. Lo primero, el esquema con tres hombres en la zaga tan utilizado por el vasco en Leverkusen. Después, quién sería el mediocentro organizador. Más tarde, los roles de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Y el Mundial de Clubes, que llegó algo atropellado y casi sin tiempo para trabajar, fue el gran banco de pruebas. Defensa de tres, de cuatro, Alonso probó todo para el inicio del curso 2025-2026. Aunque al vasco le faltaba una pieza clave, como se comprobó en el Ciutat de València, donde funcionó actuando de central izquierdo. Y es que Álvaro Carreras ha demostrado que es indispensable para el técnico español, con esfuerzo, compromiso, a la par de talento y decisión ofensivos.

El ferrolano, de 22 años, se hizo dueño del carril izquierdo desde que llegó, desplazando al banquillo a un Fran García notable en el Mundial de Clubes. Y ya es el jugador de campo que más minutos suma en la plantilla blanca, con 622. Solo cinco futbolistas superan los 500' -además de Carreras, Kylian Mbappé, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler-, lo que deja ver quiénes son los pesos pesados para Alonso en este inicio de campaña donde ha faltado otro de los teóricos líderes como el inglés Jude Bellingham, recién recuperado de su operación en el hombro y que ya va entrando poco a poco.

Aunque una de las claves de este inicio doméstico del Real Madrid es el reparto de cargas y la apuesta decidida por las rotaciones para tener a toda la plantilla 'enchufada'. "Queremos tener éxito y gestionar bien el equipo, con las calidades futbolísticas y con las calidades humanas. Queremos que todos se sientan en el barco y preparados para remar cuando sea necesario", expresó Alonso a mediados de septiembre antes de comenzar un bloque de siete encuentros en tres semanas.

Y lo ha conseguido. Solo el segundo portero madridista, Andriy Lunin, el delantero brasileño Endrick, que comenzó lesionado el curso, y el lateral francés Ferland Mendy, que sigue recuperándose, no han participado todavía. El tolosarra ya ha metido en la rueda a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, a Dani Ceballos, que parecía con un pie en el Olympique de Marsella, le ha dado dos titularidades e incluso Rodrygo Goes, que también parecía estar más fuera que dentro en verano, y David Alaba, que ante el Levante disfrutó de sus primeros 10 minutos del curso, han contado para el vasco.

Aunque el peso de las cuatro llegadas no ha sido el mismo para todos. Además del gran redimiento de Carreras, a Trent Alexander-Arnold, ahora lesionado, se le está haciendo cuesta arriba defender la camiseta del Real Madrid, mientras Dani Carvajal ha vuelto a un nivel alto. Franco Mastantuono se ha ganado ser importante -es el décimo jugador de campo en minutos (362')- y parece gustar a Alonso; y Dean Huijsen forma junto a un destacado Éder Militao un eje de la zaga de presente y futuro.

EN LA FLEXIBILIDAD Y LA VARIEDAD ESTÁ LA VIRTUD

El equipo merengue va entendiendo poco a poco las ideas del Xabi Alonso que construyó un Bayer Leverkusen campeón invicto en Alemania. A Mbappé le costó poco -son 9 goles en 7 partidos-, a otros, como a 'Vini', algo más después de un par de suplencias y varios cambios tempraneros, pero el brasileño parece querer sumarse a la causa, después de reivindicarse en el Ciutat con un gol, una asistencia y, sobre todo, su comportamiento comprometido sin balón, algo que tendrá que refrendar en el primer gran examen del año, el derbi ante el Atlético de Madrid.

Como era de esperar, Alonso está puliendo un equipo dinámico y flexible, que no sea dependiente de un solo esquema ni esté atado a un once titular tipo, ese famoso 'Plan A' para las grandes citas. Y eso lo demuestra las siete alineaciones distintas en los siete partidos de Liga disputado hasta ahora, con Thibaut Courtois, Álvaro Carreras y Kylian Mbappé como los únicos que han estado en todas ellas. Y es que al vasco se le podrá acusar de todo menos de inmovilismo.

Ante el Levante, tres centrales -uno de ellos Carreras- para la salida de balón, con Vinícius y Mastantuono, otro que se ha ganado el puesto -al menos hasta que Bellingham esté al cien por cien-, bien abiertos y Fran García y Fede Valverde por los carriles interiores con mucho recorrido. Y al mando, un Güler transformado en muchas ocasiones en '8', mientras Mbappé se encarga de 'aniquilar' rivales.

Sin balón, la presión tras pérdida y la agresividad en campo rival como arma principal para evitar que los rivales, muchos de ellos encerrados, no puedan correr al espacio. Así goleó al Levante, que siempre estuvo lejos de hacer daño al Real Madrid, salvo en la ebullición inicial.

Aunque también han demostrado en esta primera batería de encuentros del inicio de curso que pueden utilizar el recurso del contragolpe para armar los ataques, bien apostados en bloque medio y sin escatimar en esfuerzos para bascular y desesperar al rival. La asignatura pendiente es la continuidad en los partidos de ese compromiso colectivo y ponerlo a prueba ante un rival de entidad, por lo que el derbi de este sábado será el primer gran examen del proyecto de Alonso.

Y lo más importante es que la plantilla cree en las ideas de Xabi Alonso. Se han percatado que los esfuerzos inmediatos tras perder un balón en campo rivales reducen esfuerzos posteriores y permiten percutir con más firmeza. El grupo tiene fe en todas las posibilidades que les ofrece la riqueza táctica del cuerpo técnico, mientras Alonso insiste en que el conjunto merengue "todavía está en fase de crecimiento y de construcción".