Xabi Alonso: "Gonzalo lo ha vuelto a hacer"

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, confesó que tendrán que aprender del loco final de partido ante el Borussia Dortmund pero se mostró "contento" con la victoria (3-2) y el billete a semifinales del Mundial de Clubes, creciendo en su idea.

"Es fútbol. Hasta el 2-1 hemos controlado bastante bien el partido, a partir de ahí han pasado demasiadas cosas en poco tiempo. La explicación es que nosotros ahora estamos en semifinales, estamos contentos, y ojalá nos haya servido para no dejarnos llevar", afirmó en rueda de prensa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

"Incluso después del 3-1, la ocasión del penalti, lo podemos hacer mucho mejor, pero en general me quedo contento con el partido. Ha sido un partido muy serio, muy de cuartos de final, ahora con eso sacar lo positivo para que no nos vuelva a ocurrir", añadió después de encajar dos goles y una roja en el descuento.

El cuadro blanco sufrió la expulsión de Dean Huijsen, quien no podrá estar contra el París Saint-Germain. "No tengo ni idea, acaba de terminar el partido, no estoy pensando todavía en las semifinales. No es buena noticia, para eso somos equipos e intentaremos suplirlo", afirmó sobre el remedio a esa roja.

"En la segunda parte, ha habido un momento con los cambios que hemos vuelto a coger el mando del partido, hemos tenido ocasiones. A raíz del 2-1 hubo un poco de desconcierto, para poder mejorarlo", añadió, antes de valorar el duelo contra el PSG el miércoles.

"Partidazo, hoy hemos tenido un rival de Champions, y nos enfrentamos al vigente campeón de Champions, que viene con una inercia muy positiva de los últimos meses y va a ser el siguiente peldaño, nivel, que tenemos que enfrentarnos en este nuevo proyecto, etapa que estamos empezando. Vamos creciendo y ahora vamos a prepararnos para jugar contra el París", apuntó.

Además, Alonso tuvo palabras de especial elogio hacia Gonzalo, autor de su cuarto gol en el torneo, y Fran García. "Está haciendo un gran torneo, intensidad, interpretando muy bien con balón, sin balón, y hoy se ha beneficiado mucho de la posición de Vinícius, que atraía a muchos jugadores. Me alegro por Fran, es un chico de la casa, con una actitud top. Hoy estaba donde tenía que estar para marcar", afirmó.

"Lo ha vuelto a hacer. Tiene características de goleador, ha metido 25 goles con el Castilla y está en el momento oportuno en el lugar oportuno. Estamos contentos con su trabajo y lo está acompañando con goles", añadió sobre la sensación del torneo, un Gonazlo que volvió a ser titular.

Además, el técnico vasco explicó que tienen que tener paciencia con la "adaptación" de Trent Alexander-Arnold y recordó que no se "obsesiona" con el sistema, valorando el gol de Fran a pase del otro lateral. "El ritmo es bueno. El fútbol te obliga a diferentes cosas, no me obsesiono con el sistema, lo más importante es que los jugadores interpreten lo que necesitamos en cada momento", dijo.

Por otro lado, Alonso, que pensó en "la suerte" de tener a Thibaut Courtois cuando el meta belga salvó la opción de empate del Dortmund en la última jugada, explicó la progresión que ve en su equipo. "Uno de los objetivos principales era jugar más juntos, tanto con balón como sin balón. Saber estar compactos, en qué altura tenemos que atacar, defender, que las distancias sean más eficaces, vamos mejorando", terminó.