Xabi Alonso: "Hay muchas declaraciones de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se ha negado a "entrar" a valorar las palabras de Lamine Yamal sobre el Clásico de este domingo, matizando que "hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona" y que "no" puede "empezar a valorarlas todas" en la víspera de ese partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports.

"No voy a entrar. Hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pasa en el campo, de dónde venimos, qué es lo que tenemos por delante mañana en el partido y cómo queremos jugarlo. Eso es lo que más me preocupa y en lo que hemos estado trabajando", comentó Alonso este sábado durante su rueda de prensa.

"Está claro, un Clásico es especial, lo ha sido durante muchos años y todavía los que vienen y el primero de esta temporada. Es el primero para este nuevo proyecto y necesitamos, queremos, que el estadio tenga esa energía de los partidos grandes, de los partidos especiales; que vibre, que nos empuje, que habrá momentos para todo en el partido y que al final podamos celebrarlo con nuestra gente", añadió desde Valdebebas.

Luego fue preguntado más veces sobre lo dicho por Yamal. "Es un partido suficientemente importante. Tiene muchos ingredientes para nosotros, para poder jugar bien, para poder disfrutarlo y eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana", esquivó al respecto.

También le recordaron Clásicos de antaño. "Puede haber situaciones que pueden ser parecidas y sí que las hemos analizado, pero el momento es diferente tanto para ellos como para nosotros. El proyecto nuestro es diferente, está empezando con cosas que estamos trabajando en el día a día y para mañana lo hemos analizado y queremos nuestras fortalezas, poder potenciarlas y poder hacer un buen partido", respondió.

Alonso admitió ser "consciente del partido que tenemos, de la importancia que tiene" para todo el Estadio Santiago Bernabéu. "Pero la dinámica y el día a día no cambia. Tenemos un partido especial, sin duda, que lo tenemos marcado. Pero no cambia demasiado", explicó el entrenador tolosarra sobre sus rutinas el día antes de una cita así.

Sobre el once titular dio escasas pistas y habló de los jugadores que arrstran molestias. "Sí que lo tengo en la cabeza. Entran en la convocatoria, hemos recuperado a casi todos los jugadores que no habían podido estar contra la Juventus y ya mañana lo veréis", auguró.

"Yo parto de la premisa de que casi todos los jugadores que están en la convocatoria pueden ser titulares de inicio. Luego ya es la elección que tenga y lo que necesitemos tácticamente, técnicamente, anímicamente... Pero todo aquel que esté en esta convocatoria puede jugar", subrayó el entrenador merengue.

Más tarde fue preguntado por la mejoría en los fueras de juego. "Por las calidades de nuestros jugadores, sí que se pueden dar situaciones. Pero previamente tenemos que hacer más cosas, no solo qué es lo que pasa detrás de su línea defensiva, sino que antes cómo hemos podido llegar a las situaciones defensivas, desde qué alturas dar, etc. O sea que yo creo que hay muchos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en estos partidos fundamentales", recalcó Alonso.

"Todos los que salgan tienen que ser determinantes, pueden ser determinantes tanto defensivamente como ofensivamente. Así que eso esperamos para mañana, el nivel individual y colectivo al máximo nivel para competir a un partido del máximo nivel", apostilló el tolosarra.

"Tengo ganas de que el partido salga bien, de que ganemos, de que la gente disfrute, de que podamos celebrarlo. Vamos afrontando cada uno con la máxima importancia y el siguiente, lógicamente, sabemos que tiene un sabor especial y por eso es el más importante ahora", prosiguió.

Además, analizó el estado de Mbappé y de Asencio. "Le veo igual de bien y veo a la gente igual de motivada, igual de ganas. Sabemos lo que significa el partido y las ganas y qué importancia tiene, o sea que veo a Kylian bien. Pero bueno, a todos. Los demás se han recuperado bien después de la Juve, no hemos tenido problemas. Raúl también ha recuperado bien, o sea que mañana es el momento", espetó.

"Sin duda que ya han pasado unas cuantas semanas más, no sé exactamente, y entonces sí que hemos ido corrigiendo cosas, haciéndolas mejor y de cara a mañana creemos que llegamos en buen momento tanto anímico, futbolístico, de nivel de competitividad, y es un buen momento", aseguró Alonso.

De nuevo hablando sobre Mbappé, se le preguntó de qué charlan. "Sobre todo el cómo podemos ser más eficientes de encontrar en las posiciones, qué es lo que puede hacer él para aparecer. Y dentro de ese mecanismo, de esa calidad colectiva, cómo puede ser el más determinante", desveló.

"Y de hecho, no solo por los goles, sino por otras situaciones en las que él está apareciendo, cada vez la calidad colectiva del equipo está mejorando para mí y Kylian es parte fundamental de eso. Entonces, cuando él sabe hacer sus movimientos en relación al otro y el otro sabe interpretarlos también, eso es lo que estamos trabajando", explicó.

También opinó sobre las citas determinantes. "Para el proyecto, no lo sé. Son partidos importantes. A mí no me gusta solo valorar los resultados, sino el proceso. Y sí que en este proceso de 12 partidos ha habido un crecimiento, todavía yo creo que hay margen de mejora", dijo.

"Pero estamos casi en noviembre, todavía no se entrega ningún trofeo, todavía no se gana ninguna medalla. O sea, que queda mucha temporada. Pero ahora mismo lo más importante es mañana. Solo tenemos mañana y tenemos el Clásico en la cabeza", reiteró el entrenador merengue.

"Estamos compitiendo muy bien, pero creo que podemos jugar mejor todavía. Yo creo que en muchas cosas estamos construyendo una base muy sólida de cara a ser sólidos, ser fiables. ¿Tenemos que dar el siguiente paso? Sí. Pero para mí está siendo buen fútbol", repitió Alonso.

Uno de los menos utilizados por él en sus onces de este arranque de curso es Gonzalo García. "Depende de la calidad de cada uno de los jugadores. Por supuesto, tenemos un grupo de delanteros con mucha más movilidad, con más precisión del pase, más precisión de los movimientos, no es como jugar con un '9' clásico", teorizó sobre el canterano.

"Entonces, ésta es un poco la elección y la calidad que tenemos en este equipo tenemos que utilizarla. Pero sabemos que tenemos que ser flexibles para elegir cada tipo de enfoque en cada partido y, por supuesto, el equipo tiene que estar listo para ello", señaló.

"Siempre lo más importante somos nosotros, nuestras calidades, nuestras fortalezas; y luego están los planes de partido, los detalles. Pero siempre sobre nuestra idea y sobre lo que nosotros queremos. No solo con balón, sin balón hoy en día el fútbol es muy exigente", avisó.

"Tienes que estar junto, tienes que tener las distancias bien controladas, saber los momentos de presión y eso es lo que estamos trabajando en este tiempo", agregó. "Es lo que estamos sustentando para ser más constantes en el rendimiento", apuntó el técnico vasco.

"Lo que yo tengo en la cabeza es que va a ser un partido muy intenso, va a ser un partido muy disputado. Sabemos que puede haber momentos para todo y tenemos que estar preparados, competir al máximo nivel, que los jugadores tengan esa energía necesaria para jugar un partido top. Y no pienso en otras consecuencias", concluyó Alonso en su rueda de prensa.