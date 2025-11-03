Xabi Alonso: "Intento alejarme de la emocionalidad de este tipo de partidos"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, declaró este lunes que, con el objetivo de mantener la concentración, intenta alejarse "de la emocionalidad" que pueden generar este tipo de partidos contra equipos en los que jugó, como es el caso del Liverpool y en Anfield, además de asegurar que el lateral Trent Alexander-Arnold está "bien" y "disponible" para jugar contra su ex equipo.

"Intento que las sensaciones no me puedan. Quiero estar concentrado y enfocar el partido de la misma manera que el resto, sin cambiar mi preparación. Luego, lo que tenga que pasar, pasará, pero intento separarme de la emocionalidad de estos partidos contra equipos que he tenido conexión para estar más centrado en mi trabajo", confesó el técnico tolosarra en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra el Liverpool.

El técnico madridista calificó este enfrentamiento como "un clásico", tanto "por historia" como "por presente". "A los aficionados les gusta verlo y para mí, siempre sabe bien volver a un sitio donde te han querido. Venimos a hacer nuestro partido y sacar un buen resultado", explicó.

Al igual que Alonso, el lateral inglés Trent Alexander-Arnold también vuelve a Anfield y podría tener minutos, ya que "está bien". "El sábado no jugó por contexto de partido, pero está disponible. Le necesitamos, tiene mucha calidad, está en una etapa nueva, tanto deportiva como personalmente, y hay que ayudarle y darle lo que necesita para rendir. Es un jugador excepcional", apuntó.

"Él tiene que tener sus sensaciones y disfrutarlo a su manera. Su caso es diferente al mío. Él nació aqui y tiene que disfrutar el momento. Es bonito volver", añadió Alonso, recordando nuevamente su propia etapa como jugador del Liverpool con Rafa Benítez de entrenador. "Me influyó mucho. Fue un paso con mucha sustancia, y aprendí lo que es el fútbol de élite. Fueron años muy buenos y ahora como entrenador todavía recuerdo cosas de aquella época que me ayudan", reiteró.

Cuestionado por los gestos del jugador brasileño Vinícius Júnior tras ser sustituido en el Clásico contra el FC Barcelona, el entrenador vasco recalcó que es un "tema zanjado" porque "fue importante hablar las cosas con él", aunque no quiere que "se repita". Además, dejó claro que el lanzador de penaltis es el francés Kylian Mbappé. "Nosotros marcamos quién es el lanzador y el primero mañana sera Mbappé", aclaró.

Centrándose en la atmósfera que se pueda generar en Anfield, el técnico madridista argumentó lo importante que es la preparación mental para este tipo de partidos. "Hay momentos de partido en que el estadio ruge y se genera energía positiva para ellos. Mis jugadores ya tienen mucho bagaje y saben responder bien en ambientes cargados. Desde el banquillo, se me escapa de mi control, así que es importante la calidad futbolística y de personalidad mañana", valoró.

En este sentido, el tolosarra considera clave entrenar en Valdebebas en la previa del partido, como hizo este lunes antes de viajar, ya que puede controlar "el entorno". "Entiendo que para preparar el partido, es mejor entrenar en Madrid. Si entrenamos en Anfield, le damos pistas al rival y no es lo más inteligente", comentó.

Por último, Alonso habló sobre el tema de los goles a favor en esta Fase Liga de la 'Champions', más "tras la experiencia del año pasado". "Hay que tenerlo presente. Cuando hay debilidades del rival, hay que sumar goles. Este año ves que los equipos potentes suman más en las primeras jornadas y se van a colocar entre los 8 o los 12 primeros. El año pasado hubo más sorpresas y vamos aprendiendo. El objetivo es acabar lo más arriba posible", zanjó.