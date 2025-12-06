Xabi Alonso: "Mbappé está camino de hacer historia en el Real Madrid como Cristiano"

Xabi Alonso, head coach of Real Madrid, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Girona FC at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 29, 2025, in Valdebebas, M - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que el francés Kylian Mbappé "está camino de hacer historia" en el conjunto blanco como lo hizo el portugués Cristiano Ronaldo, y ve "similitudes" entre ellos, además de desear que el equipo pueda hacer "un partido completo" este domingo ante un rival "exigente" como el RC Celta.

"Kylian está en el camino de hacer historia en el Real Madrid como lo hizo Cristiano. Por el peso que tiene en el equipo, por la ambición que transmite, por el número de goles... está a punto de hacer historia, está entre los elegidos en este momento en el año natural. Quiere no solo hacer las cosas bien, sino tener una influencia positiva en el resto, eso lo comparte con Cristiano, esa ambición que contagia al resto del equipo. Sí que veo similitudes y está en un gran momento. A ver qué pasa en estos cinco partidos", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, recalcó que "Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian". "Los dos son excepcionales. Son jugadores históricos, tanto en el Madrid como en el mundo del fútbol. Tenemos mucha suerte de tener a Kylian ahora con nosotros y hay que aprovecharlo. Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian", indicó.

Sobre la victoria ante el Athletic Club, aseguró que fue "un partido muy completo, muy redondo". "Habíamos tenido fases en otros partidos buenos, y ahora queremos darle continuidad mañana. Queremos seguir ganando partidos, estando lo más arriba posible, para tener opciones; en diciembre no se gana absolutamente nada, en enero tampoco, pero en abril o mayo hay que estar donde hay que estar, y para eso LaLiga es la competición de la regularidad. Hay que ir haciendo buenos partidos y el de Bilbao fue bueno. El Celta es otro rival exigente, que juega bien, que tiene las cosas claras. El año pasado fue un partido apretado y mañana queremos hacer un buen partido nosotros", advirtió.

"Queremos ver un buen Madrid, un partido completo donde nos encontremos con buenas sensaciones, que la gente también disfrute y que tengamos continuidad al partido de Bilbao. Eso es lo que queremos, lo que hemos estado hablando y trabajado. Volvemos al Bernabéu y es un buen momento para hacer otro buen partido", continuó.

También analizó la mejoría del equipo en la última semana. "Ha habido tres partidos en los que no hemos conseguido ganar, pero previamente recuerdo partidos en los que, contra bloques bajos, sí que hemos conseguido ganar. En esos tres partidos no estuvimos al nivel que nosotros podemos estar con y sin balón. Debemos tener la continuidad para ser más constantes en el rendimiento independientemente de si nos vienen a presionar; nos vamos a encontrar bloques altos, un poco más bajos, y debemos tener recursos y tener naturalizadas soluciones. Esta es parte de la idea que estamos construyendo y no siempre sale bien, y cuando no sale bien debemos poder analizarlo y que las soluciones se vayan sustentando, que no se diluyan", avisó.

Respecto a los lesionados, el técnico vasco reconoció que están trabajando "para que se recuperen lo antes posible". "Yo creo que vamos a tener buenas noticias en el corto plazo; con las que son un poco más a largo plazo, intentaremos acelerarlas lo máximo posible. Son fases con las que casi todos los equipos tienen que convivir. Debemos revertirlo y recuperarlo lo antes posible y competir con los que tenemos", expresó.

Precisamente, esas lesiones podrían dejar de nuevo a Fede Valverde como ocupante del lateral izquierdo. "Veremos qué decisión tomamos, pero tenemos otras opciones. Fede siempre antepone la necesidad del equipo a su posición natural y ha jugado a un grandísimo nivel; ahora está jugando muy bien, siempre aportando mucho y es fundamental. Puede haber otras opciones que mañana veremos, mañana decidiremos", señaló.

"Yo recuerdo partidos en los que ha dado un grandísimo nivel: contra el Barça, el Villarreal, la Juve... Es un jugador tan completo que puede jugar en muchas posiciones. Sabemos cuál es la suya, evidentemente, pero él es muy generoso. Tiene ese amor propio y ese orgullo de querer ayudar al equipo, al escudo. Representa los valores del club y siempre es generoso. Poder tenerle es un lujo en nuestro equipo", prosiguió sobre el uruguayo.

Sin embargo, Alonso no descartó poder recurrir a Éder Militao para cubrir ese puesto. "Es una opción. Hay que ver lo que tenemos en el centro de la defensa; con Brasil, contra Senegal en Londres, jugó muy bien de lateral derecho. Mili tiene esa capacidad competitiva, esa capacidad atlética, ese entendimiento del juego para poder jugar en diferentes posiciones. Me recuerda un poco a Pepe cuando jugábamos juntos, era competitivo y sabías que donde jugara iba a darte buen rendimiento", explicó.

En otro orden de cosas, reconoció que Vinícius "está en un buen momento personal y profesional". "Se le ve con alegría. El otro día jugó un muy buen partido en San Mamés, fue una pena que tanto en Grecia como en Bilbao que no pudiera marcar. Cuando le ves sonreír, cuando le ves interactuar, da mucha vitalidad al equipo y es fundamental para nosotros tenerlo en ese estado de ánimo. Mañana esperemos que todas esas buenas sensaciones las pueda redondear marcando algún gol", deseó.

También se deshizo en elogios hacia Arda Güler, que tiene "la capacidad de tener diferente influencia, depende de lo que necesite el equipo". "Tiene muy buen pie, sabe organizar el juego y dar el pase decisivo cuando ya estás en el último tercio, incluso llegar un poco en segunda línea. Y depende de lo que tengamos alrededor, se puede adaptar, y esa calidad nos da flexibilidad para los planteamientos. Arda está creciendo mucho y tenemos que invertir mucho con Arda, porque es un jugador especial, es un jugador diferente. Necesitamos exigirle, pero necesitamos también entender las diferentes fases que él tiene y apoyarle y empujarle mucho para que siga rindiendo al nivel que está haciéndolo. Todavía puede mejorar, sin duda", recalcó.

Por último, Alonso confesó cómo se encuentra actualmente. "Yo estoy bien y sé dónde estoy. Con la exigencia que tiene el club hay que tener la templanza necesaria para, en los momentos buenos y en los no tan buenos, saber qué es lo más importante, quedarte con lo fundamental. Hay que tener la exigencia necesaria, la autocrítica necesaria, pero no fustigarte demasiado. Me gusta estar con los jugadores y compartir con ellos las sensaciones que tenemos. Tocará mejorar cuando haya que mejorar y construir algo que merezca la pena", finalizó.