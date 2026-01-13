Xabi Alonso: "Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible"

Xabi Alonso, head coach of Real Madrid, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Betis Balompie at Berabeu stadium on January 04, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex entrenador del Real Madrid Xabi Alonso expresó este martes que "ha sido un honor y una responsabilidad" dirigir el banquillo merengue, por lo que se va "con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible".

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", escribió el tolosarra en sus redes sociales, después de que concluyera su periodo en el banquillo merengue este lunes.

El Real Madrid comunicó que puso fin, "de mutuo acuerdo", a la etapa de Xabi Alonso como técnico del conjunto madridista, un día después de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, y que Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Real Madrid Castilla, será su relevo.

El 15 veces campeón de Europa apuntó que el tolosarra, que había llegado al equipo en junio de 2025 procedente del Bayer Leverkusen alemán, "siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo". "Es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", recalcó.

El de Tolosa volvió en mayo a un club en el que había jugado un total de 236 partidos oficiales entre 2009 y 2014, logrando una Liga de Campeones, una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España antes de poner rumbo al Bayern Múnich y después de haber brillado en el Bayer Leverkusen, con el que ganó la Bundesliga y la Copa Alemana en su primer año entero, en el que únicamente perdió un encuentro, el de la final de la Liga Europa.

Su llegada despertó mucha expectación, pero no pudo cuajar en las filas del 15 veces campeón de Europa. Alonso se estrenó en el Mundial de Clubes, donde fue goleado 4-0 por el Paris Saint-Germain francés en semifinales, lo que despertó las primeras dudas. Sin embargo, su inicio de temporada fue prometedor y ganó sus primeros siete encuentros, seis de LaLiga EA Sports y uno de Champions, hasta que otra goleada, en el derbi ante el Atlético (5-2), volvió a generar incertidumbre.

Encadenó otros seis choques seguidos con triunfo, entre ellos el Clásico en el Bernabéu ante el FC Barcelona (2-1), partido estuvo marcado por el enfado de Vinícius al ser sustituido antes del final del choque. El Real Madrid entró entonces en un bache que comenzaría en Anfield, cayendo por 1-0 dejando una imagen muy pobre. Fue el inicio de una mala racha coincidiendo con cinco salidas consecutivas, tres en Liga y dos en Champions, y sólo un triunfo, ante el Olympiacos (3-4).

Sin encontrar un buen juego, y con muchos jugadores sin dar un buen nivel, Alonso logró que su equipo llegase a la Supercopa de España con cuatro victorias consecutivas. El de Tolosa superó la 'final' ante el Atlético de Madrid con poco fútbol, pero su derrota, con una imagen tampoco brillante, en el partido por el título ante el Barça le ha terminado por costar el puesto.

"Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", concluyó el tolosarra su comunicado en redes sociales.