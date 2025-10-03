Xabi Alonso: "Ningún jugador me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición, yo decido"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, confesó este viernes que "ningún jugador" le ha dicho "nunca que no quiere jugar en una posición", porque es él quien decide y "piensa lo mejor para el equipo", y destacó que "todos están con muy buena predisposición", y advirtió que "cuanto más equilibrados" sean y les afecten "lo justo" las críticas y los halagos , serán "más eficaces en el rendimiento".

"Ningún jugador, ni Fede (Valverde) ni Rodrygo (Goes), me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición, eso no ha pasado, todos están dispuestos, todos quieren jugar. Ningún jugador me ha dicho 'no puedo jugar' o 'no quiero jugar en esa posición'. Todos están con muy buena predisposición y, después, tendré que ser yo el que decida y el que piensa que es lo mejor para el equipo, eso lo quiero dejar claro", expresó el vasco en la previa del Real Madrid-Villarreal de este sábado (21.00).

Estas palabras responden al comunicado de Fede Valverde, después de no jugar ni un minuto en Almaty y asegurar que nunca se ha negado a jugar en el lateral derecho. "Está preparado para mañana, sabemos lo importante que es para el equipo, y después de los dos últimos partidos mañana queremos cerrar este bloque con una victoria, con un buen partido", dijo.

"Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo juntos y de poder hablar mucho y corregir cosas. Tengo la sensación que el equipo es lo más importante y todos van a tener su momento", agregó sobre si le preocupa que sobresalgan nombres propios por encima del equipo. "Todos van a ser importantes y van a tener su momento, hay que naturalizarlo, no es una situación nueva y es una situación con la que tenemos que convivir y tenemos que saber qué va a volver a pasar", dijo sobre el reparto de cargas.

Por ello, ante el ruido externo, Alonso intenta "darle más importancia a lo que realmente" tiene "control", que es "lo que pasa en el vestuario, lo que pasa durante el partido" y lo que puede cambiar. "Lo de fuera, convivo con ello. Lo llevo bastante bien, porque no es la primera vez y sé que no va a ser la última. Intento que me afecte o poco o nada, no me desgasto mucho", comentó.

Después de vivir emociones contrarias en el derbi y en Champions, el tolosarra apuntó que la clave es que "ni hay que estar muy altos ni hay que estar muy bajos". "Cuanto más equilibrados y sepamos que nos afecten lo justo para lo bueno y para lo malo, mejor llevaremos y más eficaces seremos en el rendimiento. Yo creo va a ser más importante. No lo olvidamos, pero no nos quedamos enganchados", dijo sobre la derrota por 5-2 en el Riyadh Air Metropolitano.

"Volvemos a jugar en casa contra un equipo que está en buen momento, tanto por la posición como por el juego, en Champions compitieron en los dos partidos. Mañana necesitamos dar un gran nivel colectivamente e individualmente porque son partidos importantes y es el último antes del parón", comentó respecto al duelo ante el equipo 'groguet' de este sábado, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports.

Para este partido, Alonso contará con Jude Bellingham, que no irá en el parón internacional con la selección inglesa. "Jude me dijo que Tomás Tuchel ya se lo había comentado, es cuestión de tiempo que vuelva a estar en la convocatoria", deseó. "Poco a poco está mejor y con ganas de poder jugar y de aportar. Es un jugador fundamental por su calidad, por su despliegue, por lo desequilibrante que es y es cuestión de tiempo que llega a su mejor nivel", defendió.

"Güler y Jude pueden ser complementarios, hay que ver cómo colocamos las otras piezas. Necesitamos equilibrio, enganchar en esas zonas de la mejor manera posible y llegar hasta la posición del '10'. Tienen que fluir, tienen que encontrarse cómodos y Jude y Arda lo pueden hacer", añadió.

También "tienen" opciones de jugar Endrick y Rodrygo Goes. "Endrick viene una lesión un poco más larga y está un poco por detrás, pero ya lleva tres semanas entrenando bien, es cuestión de ver el contexto del partido. Tiene gol, necesita muy poco para disparar, tiene una finalización brutal, también pica muy bien al espacio", elogió al brasileño.

Finalmente, Xabi Alonso abordó la situación del segundo portero, Andriy Lunin. "Siempre tiene que estar preparado, porque puede pasar cualquier lesión. Sabemos que tenemos un gran portero como Courtois, pero Andriy también lo demostró. Luego habrá que ver las diferentes competiciones, en diciembre empezaremos la Copa, habrá que ver qué decisión tomamos, pero se tiene que sentir preparado. Y lo está", concluyó.