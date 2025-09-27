Xabi Alonso: "No olvidaremos esta dura derrota"

El técnico del Madrid lamentó que su equipo "no compitió lo suficiente" contra el Atlético

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, reconoció que la derrota en el derbi contra el Atlético fue "dura" (5-2) y que no la olvidarán, porque piensa utilizarla para mejorar, después de ver a su equipo sin competir al nivel que exigía el partido.

"No hemos sabido sobreponernos ni ganar el primer duelo. Las decisiones las analizaremos. Sacaremos cosas. No la olvidaremos esta dura derrota, nos duele, pero esto es un proceso de construcción que estamos. No hemos dado el nivel que nos hubiera gustado, hay que intentar mejorar, sacar conclusiones", dijo en rueda de prensa.

El técnico blanco insistió en una falta de intensidad en los suyos. "El por qué nos ha faltado esa intensidad, ese ajuste de cómo podíamos contrarrestar mejor, de cómo podíamos salir mejor. Ahora mismo tienes una idea, pero hay que valorarlo más. No hemos competido lo suficiente. Hoy creo que el equipo no ha competido al nivel que se requiere para estos partidos, para este nivel, contra estos rivales, y tendremos que subir el nivel", afirmó.

Por otro lado, Alonso no entró a "la frustración" con el partido y con los recogepelotas. "Tiene que ser un dolor que lo utilicemos de una manera positiva", apuntó, reconociendo también la mala entrada en el segundo tiempo. "Hemos hablado que empezábamos un partido nuevo en el descanso, pero no lo hemos conseguido", dijo.

"En general el juego no estaba siendo bueno, no hemos estado a nuestro nivel. Hemos cedido demasiado, nos han penalizado merecidamente. Tampoco queremos olvidar lo que estábamos haciendo bien. Todavía estamos empezando la Liga, estamos en una fase de ir progresando y dentro de eso hay días duros, esto es deporte. Cómo reaccionamos va a ser importante. No seríamos inteligentes si no fuésemos capaces de sacar lo positivo dentro del dolor que tenemos hoy", terminó en la sala de prensa del Metropolitano.