Xabi Alonso: "Las protestas por el partido en Miami son positivas"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha afirmado este sábado que su "opinión" sobre el posible encuentro liguero en Miami (EE.UU.) entre Villarreal CF Y FC Barcelona "es la misma", diciendo que "las protestas" de los futbolistas con su plante al inicio de cada partido "son positivas porque ese sentir lo tienen muchísimos clubes".

"Mi opinión es la misma que cuando me preguntasteis hace dos meses. Nosotros estamos en contra del partido porque creemos que adultera la competición. No ha habido la unanimidad de todos los participantes de la competición para que el partido se juegue en campo neutral y no ha habido consulta. Las protestas son positivas porque es algo que ese sentir lo tienen muchísimos clubes", declaró en la víspera de enfrentarse al Getafe CF en la jornada 9 de LaLiga EA Sports.

En este sentido, criticó que "se tome" esta decisión "de una manera unilateral". "Es lo que estamos en contra. Si hay unanimidad y que todos los participantes creemos que se puede dar, pues para adelante, pero no es el caso", admitió Alonso durante su rueda de prensa desde Valdebebas.

Luego valoró el plante de 15 segundos previsto en cada duelo de esta novena jornada. "La respuesta es la misma y nuestra posición es la misma. Las decisiones que haya que tomar para que no suceda, pues probablemente ya toca a otra gente, pero nuestra opinión es la misma".

"Todos los que fueron con la selección, a excepción de Dean [Huijsen] que tuvo que volver antes, han vuelto bien de las diferentes selecciones. Unos con viajes más cortos, unos con un poco más largos, pero han llegado bien y tanto ayer como hoy han podido entrenar. Getafe siempre es una salida exigente. Es un equipo muy competitivo, que tiene un entrenador que sabe sacar lo mejor de su equipo, que sabe trabajarlo y siempre es un partido muy exigente allí", añadió Alonso.

"En todo vestuario que haya un respeto es fundamental, que haya una disciplina es fundamental. Nosotros tenemos nuestras dinámicas del día a día, que es importante porque al final tenemos un calendario muy exigente y tenemos que respetarlas. Y los jugadores las entienden bien, las llevan bien a cabo y tenemos luego el régimen interno, por supuesto", argumentó el entreandor tolosarra.

Más adelante elogió a Asencio. "Yo creo que Raúl tiene una gran capacidad de anticipación, tiene mucho poderío en los duelos y, cuanto más eficaz sea y cuando sepa mejor utilizarlos, pues eso es una gran cualidad que tiene. En el Mundial de Clubes, pues pueden pasar los errores que se cometieron. Pero en la temporada actual, cuando ha tenido que jugar, ha dado buen nivel y muy fiable", subrayó al respecto.

"Cuando ha tenido que jugar un poquito más escorado en la banda o cuando ha tenido que jugar un poquito más en eje, creo que cuando tiene esa flexibilidad, incluso si tienes que jugar en defensa de tres, como central derecho le veo con muy buenas cualidades para ello", apuntó.

"Y luego que es competitivo, yo creo que eso es el gen que tienen muchos jugadores de Valdebebas, de 'La Fábrica', y eso se percibe con Raúl y tiene margen de mejora. Pero sí que la mala sensación esa del Mundial ya quedaba atrás tanto para él como para todos. Es una nueva temporada y en lo que ha tenido que jugar es un jugador fiable y está disponible en cualquier momento", recalcó Alonso en su comparecencia.

Mendy fue otro nombre que se mencionó. "Es una muy buena noticia que Ferland esté. Necesita tiempo ahora con el equipo, entrenando, sumando minutos y sobre todo no teniendo recaídas, yo creo que eso es muy importante para él. Probablemente necesitará, no sé, X semanas para llegar ahí. Pero se nos abre otra posibilidad y tanto Fran [García] puede jugar de carrilero como de lateral, Álvaro [Carreras] puede jugar de lateral y de central, Ferland es muy competitivo, etc. O sea, sí que se nos abre otra variante más. Y lo hemos hecho en el pasado y seguro que lo volvemos a hacer en el futuro. El cuándo, eso ya se verá", dijo.

"Cuando ya ha pasado un bloque y veo el siguiente, para mí el siguiente siempre es el más complicado. Y éste, pues con un poquito menos de partidos porque tenemos una semana limpia, queremos seguir dando pasos para adelante tanto en la Liga como en la Champions. En las dos competiciones queremos ser constantes", reconoció Alonso.

Así que abogó por "tener buen rendimiento pensando en lo siguiente que viene, y lo siguiente es Getafe. Nosotros no miramos más allá. Somos conscientes de lo que viene, evidentemente, pero lo que hemos hablado dentro es el partido de mañana en Getafe con un rival exigente, cualquier visita fuera de casa lo es. Hasta ahora estamos siendo bastante constantes y fiables, pero no nos podemos descuidar. Sabemos que la Liga es muy complicada y que cada rival está bien preparado y mañana va a ser así", auguró sobre el conjunto azulón.

Igualmente le preguntaron sobre el lesionado Ceballos. "Yo a Dani le conocía perfectamente desde hace tiempo y lo que nos está dando es lo que pensaba que nos podía dar. Para este partido mañana no está, pero esperamos ser cautelosos, esperamos ya pronto poder tenerlo. Yo ya tenía claro lo que nos podía dar Dani y el tipo de jugador que es, con diferentes características, la forma de entender el fútbol, la forma de asociarse. Para mañana pues no va a estar, pero para ver si para el miércoles puede llegar", deseó el técnico vasco del Real Madrid.

Recientemente hubo un partido de la selección brasileña con Rodrygo Goes combinándose con Vinícius Jr. "Hacen una rotación ahí que funcionó muy bien el partido contra Corea [del Sur], con jugadores con movilidad a la hora de interpretar y sí que es una posibilidad que nosotros podemos tener para el futuro con otros jugadores que tenemos", indicó.

Al respecto del delantero francés Kylian Mbappé desveló que "está bien del tobillo, entrará en la convocatoria y puede ser titular, sí". Y mientras, sobrevoló la posibilidad para Endrick y Gonzalo García de pedir una salida temprana. "Ahora mismo eso no está en mi cabeza ni ha pasado. Pienso que los dos están preparados para jugar en una posición en la que la competencia es muy buena, tanto para ellos como para lo que tenemos. Y ahora mismo no está eso en mi cabeza", fue tajante Alonso.

Por último, Bellingham acaparó protagonismo en la rueda. "Jude lleva más tiempo entrenando, lleva preparándose desde que se recuperó de la operación de hombro y está mejor. Necesitamos al mejor Jude. Yo le veo que está con ganas de sentirse mejor, de disfrutar en el campo y ayudar al equipo, de jugar bien, de hacer jugar bien al compañero y de demostrar el grandísimo jugador que es. Le necesitamos y ha pasado tiempo. Ahora, con más tiempo está mejor preparado", concluyó Alonso.