Xabi Alonso: "Quiero general ilusión en el Chelsea, es un reto dirigir en la liga más competitiva del mundo"

13 July 2026, United Kingdom, London: New Chelsea manager Xabi Alonso poses for photographs holding a shirt with the name 'Alonso' during his official unveiling at Stamford Bridge. Photo: Adam Davy/PA Wire/dpa - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El español Xabi Alonso se mostró agradecido por la confianza mostrada "por un gran club" como el Chelsea FC inglés para elegirle su nuevo entrenador y aseguró que afronta ilusionado el "reto" que le supone dirigir a un equipo de "la liga más competitiva del mundo" como considera a la Premier League.

"En primer lugar, quiero agradecer a todos la bienvenida. La ilusión por ser entrenador del Chelsea es muy simple y es por el club, la plantilla y la oportunidad de formar parte de este gran club.

Quiero formar parte de este club, trabajar junto a los directores deportivos, los jugadores y el personal que me rodea en Cobham", señaló Alonso este lunes en declaraciones en su primera rueda de prensa recogidas por la web del conjunto londinense.

El exentrenador del Real Madrid recalcó que quiere "generar ilusión, crear un vínculo con la afición, ganar partidos y tener éxito". "Veo a este club con un gran potencial. Ya existe una base sólida aquí y ahora queremos seguir construyendo para asegurar nuestra competitividad en el campo", subrayó.

Para el de Tolosa, "la Premier League es la liga más competitiva del mundo en este momento", por lo que volver, tras su paso por ese campeonato como jugador del Liverpool FC, le supone "un reto". "Pero lo acepto con mucha ilusión, con la esperanza de mejorar y aprender juntos", indicó.

"La historia del Chelsea está ahí, no sólo por el éxito sino por todos los grandes jugadores que han pasado por aquí y por tantos grandes entrenadores que han pasado por el club. Me siento muy honrado y privilegiado, estoy deseando ponerme a trabajar", confesó Alonso.

El entrenador español fue preguntado por el centrocampista argentino Enzo Fernández y su futuro en el equipo inglés. "Sí, hemos hablado, pero lo que hemos hablado es privado. Sí quiero que se quede", zanjó el vasco.