Xabi Alonso responde a Laporta: "Hay mensajes populistas que caen hacia su parroquia"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha calificado de "populistas" las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, afirmando que el club blanco sufre 'barcelonitis', además de asegurar que necesitan "continuidad" y mejorar sus "sensaciones" fuera de casa, empezando por el partido de este domingo ante el Girona en Montilivi (21.00 horas).

"Hay mensajes hoy en día de todas partes populistas, que caen hacia su parroquia. Nosotros nos centramos en lo nuestro, lo importante es lo que pasa en el campo, ganar de una manera deportiva y de una manera merecida. Cada partido es una prueba para ello y hay que demostrarlo", declaró en la rueda de prensa previa al partido.

En otro orden de cosas, espera que puedan mejorar en Montilivi las sensaciones fuera de casa. "Después del último partido en Atenas en 'Champions', en LaLiga también necesitamos esa sensación de ganar fuera de casa. Ha sido curioso que haya tantos partidos consecutivamente fuera, se nos han juntado los de 'Champions' y los de LaLiga. Mañana necesitamos un gran partido, una buena victoria para seguir sumando de tres en tres si queremos seguir ahí arriba, ese es el objetivo. El equipo está bien y llegamos en mejores condiciones", indicó.

Así, recalcó que necesitan "continuidad". "Hemos hecho fases muy buenas de juego, pero nos ha faltado un partido redondo en el que hayamos sentido ese dominio, ese control, esa seguridad, esa continuidad y esa constancia en el juego. En la fase defensiva, el equipo ha ido creciendo. No estoy muy contento con alguna cosa que podemos mejorar, sobre todo con los goles encajados en los últimos partidos, pero vamos a hacerlo mejor seguro. Con balón, también estamos en fase de mejora en la construcción, y ese es el camino", expresó.

Además, resaltó que "el planteamiento y la idea siempre han sido los mismos". "Hemos tenido algunos desajustes, pero vamos a corregirlos para mejorarlos. Queremos seguir siendo agresivos, seguir siendo intensos a la hora de recuperar el balón; cuando falla la organización, cuesta un poquito más", subrayó.

Tras recibir el apoyo de sus jugadores, reconoció que "siempre" ha sentido que "el equipo estaba muy unido". "Todos teníamos claro cuál es el objetivo de esta temporada. Si queremos llegar a mayo o abril, a los momentos importantes, con posibilidades tenemos que estar en el día a día muy conectados. La conexión es muy buena, en los momentos buenos estamos juntos y en los no tan buenos, también. Tenemos buena comunicación. A pesar de lo que suene, somos muy sólidos desde dentro", expuso.

Por otra parte, desveló que entrarán en la convocatoria Antonio Rüdiger, Éder Militao y Franco Mastantuono, mientras que con Raúl Asensio esperararán a mañana. "Esperamos que pueda entrar también. Dean -Huijsen- todavía no está", dijo, antes de hablar de Mastantuono. "Está mejor, la pubalgia requiere sus fases. Ya ha podido entrenar prácticamente 10 días sin molestias. Estaba sufriendo un poquito en el campo, por eso decidimos parar antes de tener que prolongarlo. Ahora está entrenando sin molestias, sin dolor, es uno más y tiene que recuperar la dinámica", señaló sobre el argentino.

También habló de cómo es su relación con el británico Jude Bellingham. "Tengo muy buena comunicación con Jude, es un jugador 'top' mundial pero tiene esas ganas de mejorar, de aprender, de saber, de ser más eficiente con el gran potencial que tiene, y a mí me gustan esos jugadores que tienen esa curiosidad e iniciativa para preguntar qué es lo que podemos hacer mejor", relató.

Sobre Trent Alexander-Arnold, el preparador vasco cree que todavía está por verse "un mejor Trent". "Es muy positivo que después de la lesión haya podido hacer 90 minutos contra el Elche y 90 contra el Olympiacos. Le necesitamos, es su primer año y es normal esa adaptación", declaró, antes de hablar de la actuación del francés Ferland Mendy en Liga de Campeones.

"Me dejó muy buen sabor de boca. Tras una larga lesión, era un poquito incógnita, no sabíamos a qué punto iba a poder estar compitiendo, y compitió muy bien. Tuvo que jugar los 90 minutos por las circunstancias de las lesiones y eso denota el grado de competitividad que tiene. Es un gran defensor, te da mucha estabilidad, mucha seguridad y para él volver a sentirse así es muy buena noticia", concluyó.