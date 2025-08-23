Xabi Alonso, sobre Rodrygo: "Todas las decisiones son única y exclusivamente mías"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que la decisión de no darle a minutos al brasileño Rodrygo es "única y exclusivamente" suya y que no responde al interés del club por buscarle una salida, y ha afirmado que está "contento" con la plantilla, aunque no descarta que pueda haber "algún cambio".

"Todas las decisiones respecto al once son mías única y exclusivamente; pensamos en qué es lo mejor para cada partido. Hablo con muchos jugadores y he hablado con Rodrygo también, claro", señaló en la rueda de prensa previa al partido de este domingo frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, sin descartar que se produzca algún cambio en la plantilla. "Yo estoy contento con la plantilla que tenemos, pero siempre hay que estar preparado por si hay algún cambio. No sé qué va a suceder, pero yo estoy contento con la plantilla", añadió.

Por otra parte, restó importancia a los números de Vinícius en el estreno ante Osasuna. "El contexto del Mundial es un poco diferente. Tan solo llevamos un partido de LaLiga y las estadísticas hay que cogerlas con pinzas. Todos los jugadores son importantes, cuento con todos ellos. Desde que hacemos la convocatoria hasta que elegimos el once inicial cualquiera puede ser importante en el equipo", indicó.

"Yo le veo bien, estamos empezando todos con muchas ganas. Sabemos lo importante que es este año, viniendo de donde venimos este año hay muchas ganas de hacer un buen año y están todos con muy buena predisposición", continuó sobre el atacante brasileño.

Respecto al argentino Franco Mastantuono, explicó que le vio "bien" con "un buen impacto y buena energía" en su debut en el Bernabéu. "Como mañana entra en la convocatoria, tiene opciones, como todos, de poder jugar", dijo. "Puede jugar tanto en la última línea como de enganche. En River jugó muchas veces de '10', como de mediapunta o de enganche, y se fue acomodando en posición de extremo. Tiene la calidad para jugar en las dos, tiene esa movilidad y esa capacidad de asociación. Es un jugador al que le gusta la asociación, no solo hace su jugada individual. Probablemente estamos pensando en ponerle un poquito más alto", analizó.

Además, no quiso entrar a valorar los polémicos gritos de 'Franco, Franco' cuando saltó al campo el pasado fin de semana. "No he hablado, porque yo me centro en el jugador, y le veo bien. Le he visto entrando bien, con una integración muy buena con los compañeros, parece que lleva más tiempo del que realmente lleva. Le veo con una sonrisa más que con alguna preocupación", expuso.

En otro orden de cosas, el técnico vasco se mostró contento con el rendimiento de Kylian Mbappé. "Yo voy a intentar ayudarle, que el equipo le ayude y que él ayude al equipo a ganar partidos. Kylian es una parte fundamental del equipo por el peso que tiene y por la influencia que tiene en el resto. Que encajen mejor las piezas va a ser una de las claves de la temporada para poder jugar como equipo. Espero que esa sea nuestra fuerza", subrayó.

Sobre el futuro regreso de Jude Bellingham, reconoció que el 4-3-3. "es un sistema que le puede encajar bastante". "Si creo que no vamos a tener jugadores lesionados durante todo el año soy un poco naíf; vamos a tener que convivir con lesiones. No podemos pensar en jugadores fijos, nadie va a jugar todos los minutos", apuntó.

También reconoció que todavía "no" han podido "trabajar demasiado" las faltas directas, aunque "hay jugadores que tienen mucha calidad" para ejecutarlas. "Arda saca muy bien, Trent también, Mastantuono saca bien tanto de córner como de falta directa, Kylian sacó el año pasado alguna... Tenemos bastantes opciones", declaró.

SOBRE EL BARCELONA: "NO ME PREOCUPA NADA"

Por otra parte, Alonso no se mostró para nada preocupado por una supuesta diferencia de nivel con el FC Barcelona. "No me preocupa nada, me preocupa nuestro nivel. Cada semana vamos a estar mejor, vamos a ir pudiendo mejorar y crecer como equipo, y eso es lo que me preocupa", manifestó.

El preparador madridista analizó también el duelo de este domingo. "Para la gente de Oviedo es un partido especial por dos razones: primero, por volver a Primera después de tantos años, que me alegro por ellos y ya felicité a Santi -Cazorla-; y segundo, porque vamos nosotros. Para nosotros también es muy importante, las sensaciones y seguir creciendo fuera de casa va a ser muy importante, igual que ser competitivos. Estamos expectantes por el partido mañana", reconoció.

En este sentido, se deshizo en elogios hacia Santi Cazorla, ahora en las filas del cuadro ovetense. "No he hablado con él porque he estado centrándome en el partido. De Santi tengo un recuerdo espectacular, no solo como jugador, sino como compañero. En la Eurocopa de 2008 se hizo un gran vestuario, y con Santi ves lo respetado que es, el cariño que le tiene la gente desde dentro y fuera. Futbolísticamente es un jugador excepcional, recuerdo muy bien la primera impresión que tuvimos cuando vino, que fue espectacular. Estoy muy contento por él, ha vuelto a su casa y es un referente en Oviedo", concluyó.