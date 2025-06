Xabi Alonso: "Tenemos la necesidad de ganar y acabar con una sensación mejor"

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, explicó que es "importante priorizar" en su comunicación con los jugadores para sacar el máximo rendimiento en el Mundial de Clubes, con la "necesidad de ganar" y de lograr mejores sensaciones que en su debut cuando se enfrenten este domingo al Pachuca.

"Nos espera un partido intenso, muy importante sin duda, en el que queremos jugar bien, queremos hacer un buen partido y, por supuesto, queremos ganar. En esta competición tan corta, después del empate del otro día, tenemos la necesidad de ganar y aparte de ganar queremos acabar con una sensación buena, mejor que con la que acabamos el otro partido, queremos un partido más completo. Llevamos pocos días, pero las exigencias de la competición te obligan a competir bien", dijo este sábado en rueda de prensa.

El técnico de los blancos insistió en el poco tiempo que ha tenido con su nuevo equipo y en la obligación de pensar en una competición más que en el futuro de la plantilla. "Estamos en momento de Mundial de Clubes, no estamos en la fase de cómo mejorar la plantilla actual. Creo que con los que tenemos podemos jugar y tener un centro del campo dominante. Se puede conseguir con diferentes perfiles", afirmó.

"El reto es que con los jugadores que tenemos que ese centro del campo funcione bien. No toca hablar del futuro sino del presente, estamos en medio de la competición, de un Mundial de Clubes, y estoy contento de ir conociéndonos, ayudándoles, tomando el camino que creemos que puede ser bueno y si no lo es, intentar corregirlo. En poco tiempo, priorizar va a ser importante", añadió.

"No hay ansiedad, he percibido ganas de mejorar, de querer participar en el proceso, ambición, calma positiva. La primera parte no fue buena, la reacción de la segunda fue positiva, a través del juego con el balón, juntarnos y ser un poco más dominantes. En poco tiempo, hay que saber priorizar lo que queremos hacer", apuntó sobre el 1-1 ante el Al Hilal dentro del Grupo H.

El preparador vasco fue preguntado por Vinícius y un Kylian Mbappé que "está mejor, va recuperando" y podría estar contra el Salzburgo. "No creo que haya que recuperarlo, yo a Vini le veo bien, pero evidentemente queremos todos empujar para que sea decisivo. Tiene esa calidad, ese fútbol un poco diferente, cuando puede disfrutar y conectar en el campo con su esencia ayuda mucho al equipo, seguro que será fundamental esta temporada", afirmó.

Igualmente, Alonso valoró la aportación del canterano Gonzalo y de Dani Ceballos. "Puede aportar lo que hizo el otro día y por eso fue la apuesta, marcó un gol y tuvo otras tres ocasiones. Necesitamos esa posición del área. De cara al futuro ya se verá, ahora estamos más centrados en el Mundial de Clubes", confesó.

"Hemos hablado Dani y yo estos días y es un jugador que nos puede aportar muchas cosas, tiene calidad, entendimiento de juego, durante todo el año va a tener un papel, contamos con Dani", añadió sobre el centrocampista, también contento con el potencial y la "predisposición" de Aurélien Tchouaméni.

"Arda es de esos jugadores que tiene que estar cerca del balón. En la segunda mitad en el partido anterior tuvo un gran desempeño", añadió sobre un Güler que pide sitio también en el centro del campo.

Por otro lado, el técnico del Madrid avisó de un Pachuca que es un "equipo valiente" y no quiso perder tiempo en hablar más del calor, unos 34 grados que tendrán en el Bank of America Stadium (Charlotte). Alonso terminó la rueda de prensa felicitando al Oviedo por el ascenso a Primera, aunque lamentó el disgusto del Mirandés, especialmente contento por "un jugador único" como Santi Cazorla.