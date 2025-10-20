Xabi Alonso: "Vinícius ha tenido un gran impacto y Mbappé está siendo decisivo"

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, reconoció el "gran impacto" que tuvo Vinícius este domingo en la victoria contra el Getafe (0-1), donde además Kylian Mbappé volvió a ser "decisivo" con su gol, para llegar con "buena energía" a una semana importante.

"Ha tenido un gran impacto. Lo hemos hablado hoy por la mañana, que podía ser importante de inicio como para cambiar el partido. Así ha sido, el desequilibrio, las tarjetas, que todos sepan que pueden ser importantes en el rol que tienen. Es una victoria muy importante", afirmó en rueda de prensa en el Coliseum.

El técnico blanco destacó también la entrada desde el banquillo de Arda Güler y la parada final de Thibaut Courtois jugando contra nueve. "Arda también ha tenido buen impacto, encuentra bien a Mbappé y era un gol fundamental. Costaba coger el ritmo, ocasiones, es complicado. Courtois ha estado fundamental, no deberíamos recibir esa ocasión, tal y como teníamos el partido pero Courtois ha hecho su trabajo y nos vamos con los tres puntos", apuntó.

"Arda tiene calidades de enganche, podemos ir alternando. Cuando él se gira está siendo decisivo. Esas conexiones que buscamos tenemos que fomentarlas", añadió, sin descartar que pueda compartir once con Jude Bellingham.

Además, Alonso no vio sorpresa en que jueguen en banda derecha Fede Valverde y Rodrygo y reconoció que Mbappé, con diez goles en Liga, está "siendo decisivo". "Estamos muy contentos de cómo está Mbappé, está siendo decisivo, y necesitamos a todos. Los goles son los que dan los puntos pero hay muchas otras cosas detrás", dijo.

"Era un partido exigente, venir a Getafe nunca es fácil. Hay que saber competir. Hay que estar preparado para que el partido no sea el más bonito, pero el equipo ha dado la cara. Hemos tenido alguna ocasión para ponernos por delante, hemos estado concentrados. Ahora afrontamos la semana que viene con buena energía", afirmó.

Por otro lado, Alonso no quiso pensar ni siquiera en la Juventus hasta mañana, y menos en el Clásico contra el FC Barcelona el próximo fin de semana. "Todavía digiriendo lo de hoy, había que remangarse, seguramente no ha sido el partido más bonito y a partir de mañana ya pensamos en la Juve", terminó.