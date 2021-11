Xavi Hernández: "Estoy menos nervioso que cuando era futbolista"

Xavi Hernandez poses for photo on the bend during his presentation as new head coach of FC Barcelona at Camp Nou stadium on November 08, 2021, in Barcelona, Spain.

Xavi Hernandez poses for photo on the bend during his presentation as new head coach of FC Barcelona at Camp Nou stadium on November 08, 2021, in Barcelona, Spain. - Marc Gonzalez Aloma / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se declaró "menos nervioso que cuando era futbolista" ante su debut este sábado (21:00 horas) en el banquillo blaugrana en el derbi contra el RCD Espanyol en el Camp Nou, aunque subrayó que el equipo no puede "fallar" porque tiene la "urgencia" de volver a ganar.

"Hemos intentado aplicar nuestras ideas y analizar al Espanyol. No hemos tenido tantos días para trabajar juntos, pero la idea es clara. Es un asunto de actitud, de esfuerzo y, a partir de ahí, el talento tiene que aflorar. Tenemos que ser un equipo y empezar a ganar. El Camp Nou tiene que ser un fortín", dijo en rueda de prensa.

Xavi Hernández confesó que en estos últimos días han trabajado mucho el aspecto psicológico. "Tenemos que controlar los nervios. A mis jugadores les he dicho que confío en ellos. Estoy contento con lo que he visto en los entrenamientos: intensidad, ritmo ... el talento lo tenemos. Ese positivismo que hay en el club lo tenemos que defender con resultados empezando desde mañana", indicó.

La filosofía del 'nuevo Barca' de Xavi está entroncada con el estilo del que fue uno de los mejores mediocentros del mundo. "Intentaremos tener el balón, crear ocasiones en ataque y no especular, jugar en campo contrario. Así es más fácil conseguir resultados. Tenemos urgencias en la clasificación, y no podemos fallar, debemos transmitir esa urgencia pero sin presionar a los jugadores. Estamos reiniciando un proyecto", destacó.

Aunque aún no ha decidido el once que alineará contra el equipo 'perico', Hernández no descartó "alguna sorpresa" con los jugadores del filial. "Mis sensaciones son buenas con los jóvenes. No tenemos ni a Ansu, Dembele, Martin, Kun ... Tendremos que tirar de gente joven, que deben estar preparados. Esta tarde hay un entrenamiento y por la noche decidiremos", apuntó.

El Espanyol es, según él, un grupo "muy bien trabajado" por Vicente Moreno. "Te puede presionar alto, en bloque bajo, defiende bien, es solidario, capaz de salir rápido en la transición, es bueno en estrategia y tiene poderío físico. Es muy rico en muchas cosas. Será un partido complicado, difílcil y con mucha tensión", analizó.

"NO HACE FALTA SER SARGENTO"

El preparador azulgrana restó importancia a sus declaraciones sobre las reglas que deben seguir sus pupilos. "Todos tenemos vida al margen del fútbol. Se trata de una normativa de convivencia que es fundamental para un colectivo. No he tenido ni que ser sargento ni nada. Es un tema de orden más que de disciplina. Cuando hemos tenido esta normativa hemos ido bien. Somos una 'piña', una familia y de eso se trata. No hace falta ni gritar ni ser un sargento para nada", recalcó.

A su juicio, el fichaje del lateral brasileño Dani Alves "va a sumar" en todos los planos. "Es positivo, ganador y transmite carácter. Tiene alma. Lo hemos visto jugar en sus últimos partidos y está muy bien físicamente. Es un futbolista espectacular y asociativamente es de los mejores que he visto en mi carrera futbolística. La pena es que no le podemos hacer jugar hasta enero", lamentó.

Desconoce cuándo se notará el 'sello Xavi' en el juego del Barça, aunque confía en que ya deje su impronta desde este derbi. "No lo sé. Es una incógnita. Depende de mí, del 'staff'. Esta semana hemos sido muy pesados con charlas individuales y colectivas. Espero que ya mañana se puedan ver cosas. Nuestra vía es jugar bien al fútbol, no especular, tener ocasiones ... pero nos vais a valorar por el resultado", resumió.

Ante su estreno en el banco azulgrana, dijo estar "muy tranquilo". "Estoy positivo, contento, ilusionado, menos nervioso que cuando era futbolista. Lo más difícil es ser futbolista y hacer cosas en el campo. Estoy tranquilo y confiado en que las cosas pueden salir bien. Viendo al equipo entrenar las sensaciones son muy buenas", reiteró.

La sorpresa que se ha llevado en las primeras sesiones ha sido el "talento" de la plantilla, y confesó que los jugadores 'de la casa' son especialmente "importantes" porque, cuando las cosas van mal, tienen que "tirar del carro".

"Quieren recuperar resultados y sensaciones; todos estamos en el mismo barco y hay que tirar del carro todos. A los jóvenes hay que ayudarles para que no sientan la presión. La presión es ahora para el 'staff', no para los jugadores", señaló.

"EL BARCELONA TIENE QUE PELEAR POR TÍTULOS"

Con el curso ya empezado y noveno clasificado a once puntos del líder, la Real Sociedad, confesó que el horizonte es "ir ganando" y que el Barça no está "en la mejor posición". "El objetivo es ser positivo e ir escalando posiciones. El Barcelona tiene que estar peleando por los títulos. No es la posición que se merece, tiene que pelear por el título y vamos a ver hasta donde llegamos", comentó.

Al internacional Gavi, el mejor de los de Luis Enrique en el partido clave para lograr el pase a Qatar 2022 de España en La Cartuja, lo definió como un "buen comodín", "versátil" y de "presente y futuro", así como espera recuperar la mejor versión de Luuk y Frenkie de Jong, Memphis Depay y Philippe Coutinho.

"Me encajan todos los futbolistas. Parten de cero y los necesitamos a todos y más con tanto lesionado. Todos tienen que ser importantes y estar preparados para jugar", manifestó.

Admitió que enfrentarse al Espanyol es un "extra" por la motivación de jugar un derbi, que cuando lo ganas "sales más reforzado", y espera que tenga que gestionar la derrota "más tarde que pronto". "Esperemos que tarde en llegar. Pienso en ganar mañana, en los tres puntos. Si viene la derrota que venga lo más tarde posible", insistió.

Hizo un llamamiento a la afición culé para que respalde a sus jugadores. "Nosotros lo vamos a dar todo. Por actitud no será. Les necesitamos. Que vengan, que ayuden, que aplaudan. Si están tan entregados como en mi presentación con eso basta. Nosotros intentaremos que sean felices viendo el juego del equipo", afirmó.

Por otro lado, no descartó que la plantilla se refuerce en el mercado de invierno. "Quedan muchos días. Vamos a ver el rendimiento de los jugadores en este mes y medio que queda. Estamos en total sintonía con Mateo, con Jordi y con el presidente y vamos a decidir en mes y medio", aplazó.

Respecto al futuro próximo, lanzó un mensaje positivo. "Creo que vamos a ir bien. No es un tema profesional, es sentimental. Soy del Barça y quiero que las cosas funcionen. Me voy a dejar la vida para que esto funcione. Nos debemos a mucha gente y no les podemos fallar. Por los menos, en los valores, en la actitud, el sacrificio y el respeto. El público debe sentirse orgulloso del equipo incluso cuando no ganemos", deseó.