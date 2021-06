Xavi Hernández: "Me siento preparado para entrenar al Barça pero no tengo prisa"

"No he tenido contacto con Laporta y no quiero que haya debato constante de que puedo llegar al Barça"

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El entrenador del Al-Sadd Xavi Hernández ha asegurado estar ya "preparado" para entrenar al FC Barcelona y listo para cumplir ese sueño, si bien ha recalcado que no tiene "prisa" y que respeta a Ronald Koeman y la decisión del presidente Laporta, con quien no ha tenido contacto estos meses en cuanto a una posible llegada al banquillo blaugrana.

"Estoy en el mercado pero no tengo ninguna prisa por ir al Barça, aunque es un sueño y una ilusión entrenar al club que quiero. Estoy preparado para cuando llegue el momento, ahora me siento mucho más preparado para ir al Barça pero no tengo ninguna prisa, aunque espero que llegue", manifestó en rueda de prensa tras presentar el Campus Xavi by Santander, en Barcelona.

Sin estar molesto con quien opina que no estaría listo para coger las riendas del Barça, lo negó. "Entiendo que se diga que no estoy preparado, pero es que lo estoy. Me siento preparado para entrenar al Barça, soy honesto y conozco al club y al entorno. Pero hay un entrenador, Ronald Koeman, que tiene contrato y el derecho a continuar", manifestó.

"No me ha dolido que se diga que no estaba preparado. Estoy entrenando a profesionales, no a niños, a un nivel que aquí estaría entre Segunda y Primera. Y tengo muy buena relación con Laporta, con Jan. Él está para decidir y no he podido hablar con él. Han decidido que hay un entrenador con contrato y que hay que respetarle. Les deseo todo lo mejor. En estos tres o cuatro meses no he tenido contacto con Jan ni con nadie de la Junta Directiva", recalcó.

Xavi sí volvió a asegurar que en enero y en verano de 2020 el Barça le fue a buscar para entrenar al equipo, antes de la llegada de Ronald Koeman. Pero, ahora, no ha sido así. "Pueden pasar muchas circunstancias, no me esperaba que el Barça viniera a por mí en enero del año pasado y luego en verano. Decidimos con la familia y 'staff' que no era el momento adecuado. Estoy encantado con lo que viene en Catar, pero abierto a todo", señaló.

"No quiero que haya un debate constante de que yo puedo llegar al Barça. Hay respeto entre colegas y quiero que a Koeman le vaya bien", dejó claro el de Terrassa, igual que descartó la idea de entrenar primero al Barça B y aseguró que no sería un problema tener que entrenar a jugadores que, primero, fueron compañeros suyos y todavía son amigos, como Jordi Alba, Leo Messi o Sergio Busquets.

"Es una ventaja, conoces al futbolista y sabes cómo tratarles", aseguró. "Siempre hay alguien que necesita un empujón o algo y es una ventaja conocerles, sin ninguna duda. Para nada es un 'hándicap', no lo sería para mí. Y el entrenador toma decisiones, si un jugador no merece jugar, se le dice", aportó un Xavi que ya se ha enfrentado a esta situación en el Al-Sadd, donde colgó las botas para, a continuación, ser entrenador del primer equipo.

En cuanto a Leo Messi, precisamente, cree que continuará en el Barça. "Por todo lo que está pasando, creo que continuará. Pero es su palabra, su decisión, se ha ganado el derecho a seguir. Se lo ha ganado. Él ha hecho más grande al Barça y el equipo se resentiría muchísimo con la baja de Messi. Pero soy positivo y espero que continúe", se sinceró.

El de Terrassa presentó el Campus Xavi Hernández by Santander en el Santander Work Café de Passeig de Gràcia número 54 de Barcelona. El exjugador blaugrana explicó y comentó las novedades de su campus de verano, que este 2021 llega ya a su 23ª edición, con el patrocinio principal de Banco Santander, además de Cruyff Foundation o Adidas, y con el objetivo común de fomentar el fútbol y sus valores a niños y niñas.

"La historia viene de años atrás, la ilusión era más de mi padre y hermanos. La idea era disfrutar con los niños, somos familia de futboleros. Se ha ido creciendo y profesionalizando todo, damos un paso más con Santander. Tenemos unos 300 chavales por semana, y lo que fue una idea familiar se ha profesionalizado pero con la misma idea de que los niños disfruten y con los valores del deporte", explicó Xavi de su campus.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/deportes/576559/1/xavi-hernandez-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06