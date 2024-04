Xavi Hernández: "Nos jugamos un título mañana"

Xavi Hernandez, head coach of FC Barcelona, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Civitas Metropolitano stadium on March 17, 2024, in Madrid, Spain.

Xavi Hernandez, head coach of FC Barcelona, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Civitas Metropolitano stadium on March 17, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

"Tenemos que aparcar la 'Champions' y centrarnos en LaLiga porque es vital ganar"



BARCELONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este viernes que para su equipo es "vital" ganar este sábado al Cádiz en el Nuevo Mirandilla si quieren seguir luchando por revalidar el título de LaLiga EA Sports, algo que está difícil pero que será posible en caso de victoria, por lo que pide a sus jugadores que aparquen la Liga de Campeones.

"Es un partido vital. Si no conseguimos ganar, LaLiga se puede acabar. Tenemos que salir muy enchufados, si queremos luchar hasta el final por esta Liga, que está difícil, es mañana. Hay que ganar mañana. Son tres puntos vitales, sabremos lo que ha hecho el líder antes y es trascendental. No creo que tenga que extramotivar a los futbolistas porque nos jugamos un título mañana", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, aportó que pondrá un once competitivo pase lo que pase en el duelo del Real Madrid contra el RCD Mallorca. "Habré dado la alineación antes de lo que suceda en el partido del Real Madrid. Me preocupa más cómo están los jugadores y así decidiré el once. Pero iremos a ganar el partido. Tenemos que dejar la 'Champions' aparcada y centrarnos en LaLiga porque es vital para nosotros ganar este partido", añadió.

Xavi irá a Cádiz con la calculadora en la mano y tiene muy claros los posibles escenarios. "Si hacemos el trabajo, como mínimo estaríamos a 8 puntos y si ganamos el Clásico de la siguiente jornada, a 5 puntos. Si ganamos mañana tenemos opciones de Liga, si perdemos estará casi sentencia a favor del Madrid", aceptó. De ahí que vea vital ganar.

Su Barça llega, tras ganar en París al PSG por 2-3 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en buen momento. Con tres meses invicto, además. "Estamos en dinámica positiva y ganar nos iría bien para el martes. Pero enfrente tenemos a un rival que se juega la temporada", avisó.

"El Cádiz solo ha perdido uno de los últimos cinco partidos, ganó recientemente al Atlético en casa y se juegan muchísimo, el no bajar de categoría. Se puede entender la dificultad del partido, a ellos les va la vida futbolísticamente hablando y será un partido difícil en todos los sentidos", señaló sobre la dificult del choque.

Además, prevé un Cádiz agresivo, en el buen sentido. "Es un equipo agresivo, muy de Pellegrino y muy trabajado, salen bien a la contra con un fútbol más bien directo. Tendremos un campo a la contra y a un rival difícil, y costará. A ver cómo llega el equipo de cansancio, son tres puntos vitales si queremos competir hasta el final por esta Liga", reiteró.

Por otro lado, a nivel personal, volvió a asegurar que la decisión de irse a final de temporada está tomada y que no ha cambiado nada. "Las suposiciones ahora son positivas todas. Antes eran todas negativas, las de la mayoría. El hecho de cambiar la dinámica es esto. Hace tres meses que no perdemos un partido y esto ayuda. Pero ya al día de la decisión, la suposición ya era positiva. No hice nada más que cambiar la dinámica a positivo y la decisión de irme no va a cambiar", señaló.

Si bien es cierto, el técnico lo nota, que la tranquilidad en el entorno del club está ayudando, también, al equipo. "Estoy más tranquilo trabajando sabiendo que tengo fecha de caducidad. Hemos ganado todos en tranquilidad y ha ido muy bien. Por eso estamos donde estamos. Si no, hubiera sido todo más difícil", valoró.

"Por contra, el equipo ha entrado en una dinámica muy positiva y se lo cree y es capaz de hacer grandes partidos. Hay que aprovechar esta dinámica e ir a ganar mañana, el martes y el Clásico. El equipo puede competir y está trabajando bien, es una evidencia", celebró el de Terrassa.

"Con la decisión tomada a finales de enero estaba convencido de que estaríamos aquí. Si no hubiera dicho nada, sería un desastre. Le dije al presidente que miraba por el club, es lo más importante. Miro por el equipo, por el club, y en ese momento lo decidí así por el club. Si no, a estas alturas no estaríamos compitiendo", aseveró.

Así que tiene claro que su equipo debe ganar al Cádiz para pelear por LaLiga, para coger más ánimos todavía de cara al duelo de vuelta de la 'Champions' del martes y para dar sentido a una euforia que, en el entorno y la afición blaugrana, ve como algo positivo. "Para nada estamos clasificados, es como estar 1-0 al descanso. Y en Liga tenemos opciones pero todo pasa por mañana. Entiendo la euforia y mejor vivir con esta euforia e ilusión en el barcelonismo que no con pesimismo", resumió.

Por último, fue brava y conciso sobre el episodio sufrido el miércoles pasado en la 'Champions' entre el ahora comentarista Germán Burgos y su opinión sobre un posible futuro de Lamine Yamal como malabarista con el balón en un semáforo. "Fue repugnante y condenable, has dicho, no? Pues ya está. Lamine está bien, está tranquilo y feliz. No hace falta hablar más de esto".