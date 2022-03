Xavi: "No pienso más allá de Osasuna, el Galatasaray no está en mi cabeza"

Xavi Hernandez, head coach of FC Barcelona, looks on during the Santander League match between Valencia CF and FC Barcelona at the Mestalla Stadium on February 20, 2022, in Valencia, Spain.

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que ha aparcado la eliminatoria de Liga Europa ante el Galatasaray, que se resolverá el próximo jueves, y que "no" piensa "más allá" del partido de este domingo ante Osasuna (21.00 horas), un rival "muy intenso y muy vertical" que planteará un partido "muy difícil".

"Mi cuenta es mañana, ganar tres puntos con Osasuna en casa. No pienso más allá, en mi cabeza no está el Galatasaray del jueves", declaró en rueda de prensa, donde explicó que el próximo partido ante los turcos y el Clásico no condicionarán su once. "Tenemos que decidir por posibles molestias, cansancio, minutos, posibles sanciones... No condiciona de todo; si hubiésemos ganado 1-0 o 2-0 al Galatasaray podría condicionar más", añadió.

En este sentido, restó importancia al hecho de tener a dos de sus centrales, Ronald Araujo y Eric Garcia, apercibidos de sanción para el duelo ante los madridistas. "Elijo los centrales según el perfil propio y del rival. Si es un rival de más envergadura como el Bayern de Múnich, necesitamos un central de más envergadura. Depende muchísimas veces de cómo queremos atacar, de la salida de balón, de si es un día para que Eric pueda dividir, que lo hace muy bien... Tenemos cuatro centrales de garantías y podemos elegir", apuntó.

Sobre el duelo ante los navarros, el preparador catalán advirtió de que los de Jagoba Arrasate son "un equipo que se puede adaptar a diferentes sistemas". "Ha utilizado defensa de cinco y de cuatro; en el partido de la primera vuelta nos presionó alto, es un equipo que tiene muchos recursos, muy intenso, muy vertical. Será un partido muy difícil. Es muy agresivo, no es un equipo que encaja gol fácil. Ha ganado al Villarreal en su casa, está con confianza y Jagoba -Arrasate- está haciendo un trabajo extraordinario", expuso.

Aunque no quiso hablar del partido del próximo jueves, sí analizó el empate de la ida de octavos de Liga Europa ante el Galatasaray. "Nos faltó atacar mejor, dividir mejor a los centrales, entender mejor la posición de los interiores y que el '9' no hubiese bajado tanto a recibir. Son circunstancias tácticas y posicionales. No estuvimos finos, sobre todo en la primera parte, y hay que ser autocríticos. Era un partido que, aun no estando tan bien como otros días, se podía haber ganado bien", subrayó.

Sin embargo, no cree que les haya perjudicado el hecho de que el conjunto de Estambul se plantase en el Camp Nou con un bloque bajo. "Estuvimos bien en Elche y era bloque bajo y medio. Hay variantes que durante el partido te cambian de sistema, intentamos buscar soluciones pero no siempre funciona. No lo veo un problema. Tenemos diferentes soluciones, pero hay que ser efectivos. Generamos ocasiones y hay que seguir trabajando en eso", indicó.

"El bloque bajo y medio cuesta más. Costa abrir la lata, cuando haces gol cambia el partido. Lo que no puede ser es que nos ganen por intensidad", dijo, afirmando que la puntería "cambia el partido". "El día del Atlético de Madrid estuvimos muy efectivos, en Nápoles igual. El rival se tiene que abrir un poco más y para nosotros es una ventaja", expuso.

En otro orden de cosas, Xavi valoró la remontada del Real Madrid ante el PSG y reconoció que le había mandado un mensaje a Leo Messi. "Tengo relación de amistad y le he mandado ánimos, sin más. Cuando parecía que todo iba de cara para el París, en 20-25 minutos el Madrid dio la vuelta al marcador con fe y con ganas. Cuando bajas un poco la intensidad, el rival te pasa por encima. Es lo que pasó", manifestó.

Respecto a sus futbolistas, se mostró convencido de que tanto Frenkie de Jong como Nico pueden jugar en la posición de Sergio Busquets. "A Pedri de pivote no lo veo, pero Nico y Frenkie de Jong pueden hacerlo. Nico se puede adaptar perfectamente a jugar de 'seis'", afirmó, y alabó al central uruguayo Ronald Araujo. "Es el futbolista que más ha crecido desde que estamos nosotros aquí, con balón sobre todo", confesó.

Por último, aseguró que Aubameyang "es importante" para el equipo. ·Ha hecho un esfuerzo impresionante. Es normal que esté cansado, es un futbolista importantísimo para nosotros y es una ventaja tener un jugador así", expresó, para finalizar hablando de la posible llegada de Kylian Mbappé y Erling Haaland a LaLiga. "Estaría muy bien para LaLiga que viniesen este tipo de futbolistas. Creceríamos todos", concluyó.

