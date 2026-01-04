Xavi Pascual: "Defensivamente hay que mejorar mucho si queremos hacer algo este año"

Xavi Pascual, head coach of FC Barcelona, gestures during the EuroLeague Regular Season Round 15 match played between FC Barcelona and Olympiacos Piraeus at Palau Blaugrana on December 12, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha asegurado que, a pesar de la victoria de este domingo ante el Real Madrid (100-105) en el Movistar Arena, deberán "mejorar mucho defensivamente" si quieren conseguir éxitos esta temporada, y ha afirmado que tienen "calidad" para poder jugar bien si logran tener "aplomo, tranquilidad y las ideas claras".

"Es un partido que hemos ganado jugando mejor en ataque que en defensa. El Real Madrid es un equipo muy difícil de defender, tienes que controlar el tiempo jugando bien adelante y estando acertados. Hemos tenido un partido con bastante acierto y eso nos ha permitido controlar un poquito. Defensivamente hay que mejorar mucho si queremos hacer alguna cosa este año", señaló en declaraciones a DAZN.

Sin embargo, a pesar del triunfo del Clásico, el preparador catalán invita ya a pensar en el siguiente compromiso del equipo. "Es un partido de la liga regular, tiene su importancia para los aficionados, pero para nosotros el partido importante viene ahora ante el Maccabi, en un partido a puerta cerrada en 48 horas que será muy difícil de ganar", subrayó.

En cambio, Pascual sí destacó la actitud del equipo a pesar de las bajas sufridas en las últimas semanas, a las que se sumaron este domingo las de Darío Brizuela y Jan Vesely por un proceso gripal. "Cuando hemos visto la última lesión de Darío, más las que llevábamos, parecía un reto muy difícil. Esto es baloncesto y tenemos la calidad de poder jugar bien si tenemos aplomo, tranquilidad y las ideas claras", recalcó.

Ya en rueda de prensa, analizó su decisión de mantener al argentino Nico Laprovittola en pista, en detrimento de Kevin Punter. "Es el típico partido que si lo perdemos sin Punter me hubiesen matado, pero así es la vida del entrenador. Laprovittola está saliendo de lesión, pero es fundamental para nosotros", finalizó.