Xavi Pascual dejará el Barça a final de temporada

Archivo - Xavi Pascual, head coach of FC Barcelona looks on during the EuroLeague Regular Season Round 28 match played between FC Barcelona and Paris Basketball at Palau Blaugrana on February 12, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de baloncesto, Xavi Pascual, dejará el club blaugrana al término de la presente temporada después de comunicar a la entidad que hará efectiva la cláusula de rescisión incluida en el contrato que le vinculaba al equipo hasta 2028.

"El FC Barcelona informa de que el entrenador Xavi Pascual i Vives ha comunicado al Club que hará efectiva, al final de esta temporada, la cláusula de rescisión presente en el contrato que le vinculaba con el club hasta 2028", anunció el club en un comunicado.

Así lo confirmó este miércoles la entidad blaugrana, que detalló que el final de la segunda etapa del técnico de Gavà al frente del banquillo blaugrana, iniciada el pasado 17 de noviembre de 2025 en un momento "complicado a nivel deportivo" para el equipo, llega a su fin antes de lo previsto.

El club catalán agradeció a Pascual "el trabajo realizado durante estos meses" y le deseó "mucha suerte en el futuro", al tiempo que señaló que todas las partes están ahora centradas en "el objetivo común de terminar la temporada con el título de la Liga ACB".