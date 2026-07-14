Xavi Pascual firma como entrenador del Dubai Basketball hasta 2029

Xavi Pascual, head coach of FC Barcelona gestures during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Final Game 4 match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on June 24, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador Xavi Pascual ha sido anunciado este martes como nuevo técnico del Dubai Basketball para las tres próximas temporadas, hasta 2029, apenas unos minutos después de que el FC Barcelona confirmara que el preparador catalán había ejecutado la cláusula de rescisión de su contrato para poner fin a su segunda etapa al frente del conjunto blaugrana.

"El nuevo entrenador del Dubai Basketball está considerado como una de las mentes más brillantes del baloncesto europeo. Los equipos de Pascual siempre han tenido una identidad muy definida y un estilo de juego que refleja su filosofía, su disciplina y su atención al detalle", anunció el Dubai Basketball en un comunicado.

Previamente, el Barça confirmó que Xavi Pascual había hecho efectiva la cláusula de rescisión presente en el contrato que le unía con el club blaugrana hasta 2028, y le agradeció al técnico de Gavà y a su asistente Iñigo Zorzano "su compromiso y dedicación" y les deseó "mucha suerte y muchos éxitos" en su nueva etapa.

El Dubai Basketball incorpora así a uno de los entrenadores más laureados del baloncesto europeo. La entidad destacó la amplia experiencia del catalán y su trayectoria al frente de equipos como el propio Barça, Panathinaikos y Zenit San Petersburgo, además de definirle como uno de los técnicos con mayor prestigio del continente.

Pascual regresó al banquillo azulgrana el 17 de noviembre de 2025 para iniciar una segunda etapa en el club, en la que dirigió un total de 68 encuentros entre Liga Endesa, Euroliga y Copa del Rey, llevando al equipo hasta la final de la competición doméstica antes de cerrar su vínculo con la entidad.

A lo largo de su carrera, el técnico conquistó la Euroliga de 2010 con el Barça, además de cuatro Ligas Endesa, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas de España con el conjunto azulgrana, así como títulos nacionales en Grecia con Panathinaikos y en Rusia con el Zenit, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos del baloncesto europeo.