Xavi Puig: "El Clásico siempre es especial y el Barça saldrá a ganarlo"

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El directivo del FC Barcelona responsable del Barça Femení, Xavi Puig, aseguró este lunes que el equipo "seguirá adelante" tras la derrota ante la Real Sociedad y que afrontará el próximo Clásico de la Liga F Moeve frente al Real Madrid "con la ambición de ganarlo, como todos los partidos".

"Siempre es importante jugar un Clásico. Son partidos muy especiales y el Barça lo que quiere siempre es ganar, sea ante el Madrid o ante cualquier rival. Es verdad que tienen ese punto de 'pique' sano, e intentaremos, evidentemente, ganar el partido", señaló Puig en declaraciones a los medios antes de la V Gala Femenina de Fútbol Europeo de Mundo Deportivo.

El dirigente azulgrana restó dramatismo al tropiezo liguero del domingo ante la Real Sociedad (1-0). "No es habitual perder porque somos un equipo acostumbrado a ganar siempre, pero al final fue por un solo gol. Estas cosas pasan y el equipo seguirá adelante", comentó.

Sobre la acción del penalti, evitó valorar la actuación arbitral. "No me gusta hablar de los árbitros. Hacen su trabajo y entendemos que lo hacen bien. Prefiero mirar hacia adelante y aprender de la derrota", afirmó.

Preguntado por el mercado de invierno, destacó el nivel de la plantilla actual. "El club siempre está atento a todo lo que pueda pasar, pero pienso que la plantilla está muy compensada. Hemos empezado la Liga de maravilla, con el mejor inicio en muchos años, y también la Champions: primeros en Liga y primeros en Champions. Es una gran plantilla, aunque los profesionales del club siempre analizan si hay que hacer algún ajuste", explicó.

Puig también hizo referencia al esfuerzo físico de las jugadoras y a las posibles lesiones. "El talento y la intensidad tienen estas cosas. Además, muchas jugadoras también compiten con la selección, y eso supone un esfuerzo añadido, con viajes y desplazamientos. Ayer me decían que estaban cansadas, es normal. Pero tenemos una cantera magnífica, una Masia que funciona muy bien, y es un recurso básico para nosotros, no solo ideal, sino esencial para el Barça", concluyó.