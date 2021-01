Xavi Vilajoana no pasará el corte pero entregará las firmas recogidas

"Quiero que gane el Barça, pero no me convence ningún candidato"

BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavi Vilajoana no ha alcanzado el corte de las 2.257 firmas necesarias para ser candidato y ha presentado un total de 1.968 apoyos, cifra que le deja cerca de pasar el corte pero fuera de la carrera electoral.

"Me han faltado poco más de 270 firmas, en la situación actual es un trabajo espectacular. Cuando uno juega un partido y termina, si se ha hecho el trabajo, es para estar orgulloso. Ahora escucharé y ya veré a quién voto. Quiero que gane el Barça, siempre, pero no me convence ninguno de los candidatos", aseguró a los medios a la salida de la Asamblea 1899.

"Cuando uno da lo máximo que puede no está obligado a más. Sabíamos que el reto era mayúsculo y que el camino se presentaba más complicado que nunca. Pero los retos existen para afrontarlos y así lo hicimos con toda la ilusión", manifestó en declaraciones facilitadas por su precandidatura.

Vilajoana asegura haber "disfrutado" en este periodo electoral. "Hemos trabajado muchísimo, hemos dado forma a un proyecto con ADN Barça en el que creemos y del que nos sentimos muy orgullosos", opinó.

"También quiero dar mi más sincera enhorabuena a los precandidatos que han pasado el corte. A partir de ahora estaremos muy atentos a vuestras propuestas. Os deseo suerte y acierto", manifestó.

Sobre las 19.45 horas, Vilajoana acudió al Camp Nou para entregar las firmas y hacer una primera valoración de este proceso electoral en el que podría quedarse a pocas firmas de convertirse en candidato oficial.

Tras una recogida de firmas "complicada", con esfuerzos de los socios por darle su apoyo, desde la precandidatura tenían claro que era necesario entregar todas las papeletas de apoyo a quien fuera directivo del expresidente Josep Maria Bartomeu.