Xavier Vilajoana: "Hay partido y estamos preparados para ganarlo"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana en un acto - PREMSA XAVIER VILAJOANA

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana ha asegurado este lunes, tras la convocatoria oficial de elecciones en el club y la dimisión del presidente Joan Laporta para optar a la reelección, que afronta el proceso electoral con la intención de competir "para ganarlo", en unos comicios a los que también concurrirán el empresario Víctor Font y el economista Marc Ciria.

Vilajoana mostró su preocupación por la ausencia del voto por correo en la convocatoria electoral y afirmó que "cuesta entender" que, en unas elecciones que "deberían buscar la máxima participación" de los socios, el club decida no facilitar el "derecho al voto", recordando que en los anteriores comicios más de 20.000 socios utilizaron esta modalidad --en pandemia de COVID-19--.

El precandidato también hizo un llamamiento a la implicación de la masa social y defendió la necesidad de que los socios puedan comparar proyectos con normalidad. "Los socios deben poder ejercer plenamente el derecho a votar con información clara y con conocimiento real de los proyectos que se presentan. El Barça necesita contraste de ideas y los socios merecen poder elegir con criterio", señaló.

Asimismo, Vilajoana calificó el actual momento institucional del club como "crítico" y aseguró que la entidad necesita una respuesta inmediata. "Un club como el Barça no puede funcionar como el cortijo de un presidente y su junta directiva. No es momento de bajar los brazos ni de quedarse en casa: hay partido y estamos preparados para ganarlo", afirmó.

El precandidato puso en valor su trayectoria de más de 20 años vinculada al FC Barcelona, tanto como jugador profesional como en responsabilidades en La Masia, el fútbol formativo y el Barça femenino, asegurando que cuenta con "el conocimiento y la experiencia" necesarios para liderar un nuevo proyecto.

Vilajoana inaugurará este miércoles la sede electoral de su precandidatura, situada en la avenida Diagonal de Barcelona, que definió como un espacio abierto para "explicar, escuchar y recoger propuestas" de los socios durante la campaña electoral, que culminará el 13 de marzo antes de la jornada de reflexión y de la jornada electiva del día 15 del mismo mes.