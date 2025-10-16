Xavier Vilajoana pide garantías legales y transparencia para la Asamblea del Barça

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de socios del FC Barcelona liderado por el exdirectivo y excandidato a la presidencia Xavier Vilajoana ha remitido este jueves un burofax a la Junta Directiva del club solicitando garantías técnicas y legales que acrediten que la próxima Asamblea General Ordinaria, prevista para el domingo 19 de octubre, cumpla con todos los requisitos de legalidad y transparencia.

La solicitud, dirigida al secretario de la Junta, Josep Cubells, insta a que el club aporte antes de la celebración de la Asamblea una prueba clara y verificable de que la sesión -que se celebrará exclusivamente en formato telemático- respeta lo establecido en el artículo 31 bis de la Ley del Deporte de Cataluña.

Este artículo, aprobado de manera excepcional durante la pandemia de COVID-19, permite las asambleas online únicamente bajo condiciones técnicas estrictas, que garanticen la identificación de los socios, la participación activa en los debates, la comunicación en tiempo real y la transparencia en el voto.

Vilajoana y los socios firmantes destacan que el objetivo del burofax es preservar la seguridad jurídica y la participación real de los socios, ya que las decisiones adoptadas en la Asamblea representan la máxima expresión de la voluntad colectiva azulgrana. Subrayan que celebrar la sesión sin estas garantías podría vulnerar los derechos democráticos de participación de los socios.

"Esta iniciativa no pretende cuestionar el formato de la Asamblea, sino asegurar que se desarrolle dentro del marco legal y con la máxima transparencia. La Asamblea es donde reside la soberanía del club. Cada socio, a través de su compromisario, debe poder participar de forma libre, transparente y con todas las garantías", ha afirmado Vilajoana.

Los impulsores advierten que, según la respuesta de la Junta o la ausencia de esta, valorarán emprender las acciones legales pertinentes para asegurar el respeto a los derechos de los socios y el correcto funcionamiento democrático del Barça.