Xavier Vilajoana someterá a votación de los socios las opciones hasta terminar el Spotify Camp Nou

Xavier Vilajoana y Carlos López de la Vieja, miembro del equipo directivo de la precandidatura, durante la presentación de los pilares del área patrimonial - XV

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana ha presentado este martes su proyecto y ha anunciado que, si gobierna el club, someterá a votación de los socios las alternativas para finalizar definitivamente las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, ya que considera que no se podrán llevar a cabo en verano y entre competiciones.

Vilajoana, vinculado profesionalmente al sector de la construcción y presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), ha advertido sobre los plazos de instalación de la cubierta.

"Una cubierta de 40.000 metros cuadrados de lona tensada con subestructura de acero no se puede ejecutar en tres meses. Hablamos de ocho o diez meses", ha asegurado Vilajoana, que ha añadido que esta fase obligará al club a volver a marcharse temporalmente del estadio. "No es una obra que pueda llevarse a cabo en los periodos entre competición", señaló.

"El socio merece saber la verdad. Si tenemos que marcharnos, lo explicaremos con transparencia y planificaremos bien el regreso", ha afirmado el precandidato, que plantea presentar diferentes propuestas a compromisarios y socios -calendarios, impacto económico y deportivo y planificación del regreso- y someterlas a votación. "No tomaremos una decisión de esta magnitud de espaldas al socio. Pondremos las alternativas sobre la mesa y los socios decidirán", apuntó.

En este sentido, López de la Vieja, miembro de su precandidatura, ha sido contundente. "Es una locura y deberemos irnos otra vez. El club no lo ha dicho, pero deberá ser así. Una cubierta como esta no se tarda en poner tres meses, son diez meses y deberemos irnos otra vez. Que los socios decidan qué hacer. Nosotros defenderemos ir a Montjuïc, pero solo para socios. Y cuando volvamos, a nuestro asiento. También hay que vaciar la lista de espera", recalcó.

Por su parte, Vilajoana añadió que los proveedores de estas cubiertas se "pueden contar con los dedos de una mano". "Es mentira que se pueda hacer en tres meses. Estudiaremos los contratos para saber las penalizaciones que se pueden pedir. Si no se ejecutan es porque el club no ha hecho bien su trabajo", advirtió.

El programa de la precandidatura también incluye la recuperación del vídeomarcador 360 que desapareció del proyecto inicial. "Ha ido creciendo el presupuesto y desapareciendo cosas. Recuperamos el vídeo marcador, no podemos ser menos que nuestros competidores. Ya tenemos una propuesta que encajaría en lugar de los tres marcadores que se quieren hacer ahora", ha explicado Vilajoana.

Más allá del estadio de fútbol, la precandidatura sitúa el nuevo Palau Blaugrana y el Palauet anexo como piezas clave para el futuro multideportivo del club, con un modelo de inversión externa profesionalizada mediante un socio estratégico que asumiría construcción, financiación y explotación a través de una concesión temporal, manteniendo el Barça la propiedad y el uso deportivo prioritario.

"Coste cero para el club, inversión cero y generación de ingresos extraordinarios", ha resumido Vilajoana, que ha añadido que "el famoso Palau y el Palauet más los hoteles y oficinas previstas son claves" porque "es una infraestructura clave por un tema de ingresos y porque somos un Club polideportivo" y porque "si quieres sacar rendimiento al Palau necesitas este anexo para entrenamientos o para partidos en los que un Palau de 15.000 plazas es demasiado grande".