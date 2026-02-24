La XI 15 Km MetLife Madrid Activa estrena homologación con récord de 9.000 corredores

La XI 15 Km MetLife Madrid Activa, que estrena homologación con récord de 9.000 corredores, presentó la camiseta de la próxima edición. - 15 KM METLIFE MADRID ACTIVA

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de la 15 Km MetLife Madrid Activa, que se disputa el próximo 8 de marzo (8:30 horas), estrenará la homologación oficial de sus 15 kilómetros con un récord de 9.000 corredores, el 41 por ciento mujeres, según anunciaron este martes los organizadores en su presentación oficial en la capital de España.

Al acto, celebrado en Roof 47 Madrid, asistieron, entre otros, el director general de MetLife Iberia, Ricardo Sánchez Pato; el director técnico de la carrera, el exatleta y bicampeón del mundo de maratón Abel Antón; el director general de Motorpress Ibérica, Fran Chico, y el CEO de G2O Publisport, Gerardo González.

Para Ricardo Sánchez Pato, la MetLife de 2026 será una "edición especial" para él porque será su estreno como corredor y director general de la compañía aseguradora. "Una 15K en Madrid es una carrera única. Para MetLife es más que un evento deportivo porque tiene una vertiente social porque colaboramos con la investigación por el transtorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Es una forma de disfrutar de Madrid que engrana con los valores de la compañía", comentó Sánchez Pato.

Por su parte, el director deportivo de la MetLife, Abel Antón, celebró que la prueba sea ya "un referente" en Madrid. "Tener a 9.000 corredores es un éxito fruto del trabajo de muchos años. A mí personalmente me gustaba el circuito original, pero éste de Plaza Castilla a Madrid Río es muy rápido y ha enganchado a mucha gente joven que no se atreve con distancias más largas como la media maratón", subrayó Antón.

La salida de la prueba, que presentó la camiseta oficial de azul celeste y manga larga, estará ubicada en el Paseo de la Castellana, a la altura de las calles Juan Hurtado de Mendoza y Francisco Gervás, y la meta, en la Explanada del Rey tras cruzar la Plaza de Cibeles, Colón, Alberto Aguilera, Moncloa y Paseo de Camoens hasta la Avenida de Valladolid, donde los corredores enfilarán el tramo final.

En estos diez años, la MetLife ha reunido a casi 40.000 corredores (39.853), de los que cerca del 80 por ciento han cruzado la línea de meta. Uno de los indicadores más significativos ha sido el avance de la participación femenina, que ha aumentado del 22,03% de la primera edición al 38,35% de 2025.

COMPROMISO SOCIAL

La XI edición de la 15 Km MetLife Madrid Activa volverá a poner el foco en la concienciación y apoyo a las personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Desde su nacimiento, la carrera ha estado estrechamente vinculada a la difusión de este trastorno del neurodesarrollo.

En esta edición, la organización refuerza esa vocación con una iniciativa orientada a la detección precoz. En colaboración con la Clínica UDEN Salud Mental, se ofrecerá a los participantes y a sus familiares la posibilidad de realizar un breve test científico de TDAH en adultos -a partir de 16 años-, mediante la Escala de TDAH en Adultos, un cuestionario validado compuesto por 18 preguntas.

El objetivo de esta acción es facilitar una primera orientación que permita acudir posteriormente a un profesional especializado para una evaluación completa. La detección precoz resulta clave para mejorar la evolución y la calidad de vida de las personas con TDAH, un trastorno que afecta a entre un 5 y un 7 por ciento de la población en edad escolar.

Por otro lado, la XI 15 Km MetLife Madrid Activa volverá a contar con una clasificación especial de los corredores de los medios de comunicación participantes, y premiará a los tres primeros clasificados.