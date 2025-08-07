Yamal, Cubarsí, Huijsen y Vicky López, nominados al Trofeo Kopa

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lamine Yamal (FC Barcelona), Pau Cubarsí (FC Barcelona) y Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid), en categoría masculina, y Vicky López (FC Barcelona), en femenina, son los futbolistas españoles nominados al Trofeo Kopa de la gala del Balón de Oro que premia a los y las mejores futbolistas Sub-21 y cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 22 de septiembre.

En la categoría masculina, el favorito parece ser su último ganador, el extremo blaugrana Lamine Yamal, de 18 años y que, salvo sorpresa, también optará al premio del Balón de Oro, cuyos aspirantes se anunciarán más tarde por parte de 'France Football', creadora del galardón.

Junto a Yamal, habrá otro futbolista del FC Barcelona como el central Pau Cubarsí, de 18 años, y también estará otro componente de la selección española como Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid procedente del Bournemouth inglés, donde fue uno de los mejores en la temporada 2024-2025, y que debutó el pasado mes de marzo con la 'Roja'.

Este trío de jugadores tratará de mantener el dominio del fútbol nacional, con especial mención para el actual campeón de LaLiga EA Sports, en este galardón en los últimos años que han ganado también Pedri González (2021) y Pablo Martín 'Gavi' (2022).

Sus rivales serán los frances Désiré Doué (PSG) y Ayyoub Bouaddi (Lille), el brasileño Estevao (Palmeiras), los portugueses Joao Neves (PSG) y Rodrigo Mora (Oporto), el inglés Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC) y el turco Kenan Yildiz (Juventus). Doué y Neves, por la conquista de la Liga de Campeones por parte del equipo de Luis Enrique Martínez, se perfilan como otros principales candidatos, con el luso añadiendo además el título de la Liga de Naciones con su selección.

En cuanto a la categoría femenina, que se estrena a partir de este año, la única representante española entre las cinco nominadas será la centrocampista del FC Barcelona Vicky López, de 19 años recién cumplidos y que también brilló en la pasada Eurocopa de Suiza con la selección española.

Las cuatro rivales de la madrileña serán la delantera colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, la delantera inglesa Michelle Agyemang, del Brighton y que fue clave en el título de la Eurocopa de su selección, la centrocampista neerlandesa Wieke Kaptein (Chelsea) y la delantera paraguaya Claudia Martínez Ovando (Olimpia), la más joven de las nominadas con 17 años.