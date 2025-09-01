Yangel Herrera firma por la Real Sociedad hasta 2030

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista venezolano Yangel Herrera se ha convertido este lunes en nuevo jugador de la Real Sociedad, club con el que firma para las próximas cinco temporadas, tras poner fin a su etapa en el Girona FC, donde ha estado los últimos tres cursos, según un comunicado.

"La Real Sociedad y el Girona FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Yangel Herrera al club txuri urdin. La entidad guipuzcoana, a su vez, también ha llegado a un acuerdo con el futbolista venezolano hasta el final de la temporada 2029-2030", ha anunciado el conjunto vasco en un comunicado.

Yangel llega a la Real Sociedad tras haber pasado los últimos tres años en el Girona, habiendo jugado un total de 85 partidos en los que ha anotado 11 goles y repartido 5 asistencias. Su mejor rendimiento llegó en su segunda temporada, cuando anotó cinco goles en LaLiga EASports y fue una pieza fundamental para la clasificación del Girona a la Liga de Campeones.

"Estaba buscando seguir creciendo, seguir evolucionando y yo creo que la Real Sociedad es un gran club para hacerlo y la verdad que estoy muy contento y muy feliz de poder estar aquí", ha asegurado Yangel Herrera en declaraciones a los medios del club 'txuri urdin' después de confirmarse su fichaje para las próximas cinco temporadas.

El centrocampista venezolano ha revelado que afronta esta nueva etapa con "mucha ilusión" en un club "bastante grande" como el guipuzcoano. "Es un club bastante grande, bastante competidor, siempre está peleando por las plazas europeas y la verdad que para mí se suponía un reto bastante bonito, con mucha ilusión lo afronto y no he dudado cuando ha salido la opción, la verdad que he querido venir aquí", manifestó.

"Soy un jugador del centro del campo, que puedo ocupar distintas posiciones, le puedo aportar energía, duelos, llegada al área, bastante intensidad a la hora de competir. Lo estoy deseando porque vengo con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, quiero mostrarles el jugador que soy, ayudar a la Real Sociedad a conseguir cosas importantes", explicó la tercera incorporación 'txuri urdin' tras Caleta-Car y Gonçalo Guedes.