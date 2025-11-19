Yangel Herrera recae de su lesión muscular

Yangel Herrera of Real Sociedad reacts during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Sevilla FC at Anoeta on October 24, 2025, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press
MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El centrocampista venezolano de la Real Sociedad Yagel Herrera ha recaído de su lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, según informó este miércoles el conjunto 'txuri urdin' después de que se le realizaran pruebas por parte de sus servicios médicos.
Así, Herrera será baja en partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports que enfrenta a los donostiarras este sábado a Osasuna en El Sadar. El venezolano tampoco pudo participar por esta misma lesión en los tres últimos partidos de su equipo, ante el Negreira en Copa y Athletic Club y Elche en Liga.