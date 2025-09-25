Yankuba Sima, baja en el Valencia Basket para la Supercopa

Yankuba Sima, en un partido de pretemporada con el Valencia Basket. - VALENCIA BASKET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pívot español del Valencia Basket Yankuba Sima causará baja para la Supercopa Endesa, debido a una lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió en el último partido de preparación en Pontevedra, según un comunicado del club 'taronja'.

El Valencia Basket se mide en semifinales de la Supercopa al Unicaja, este sábado 27 de septiembre a las 18.00 horas, partido para el que, además de la baja de Sima, tampoco podrá contar con Xabi López-Arostegui, Jean Montero y Brancou Badio.

