Yassir Zabiri jugará cedido este año en el Racing de Santander

Archivo - SANTIAGO, Oct. 20, 2025 -- Yassir Zabiri of Morocco celebrates his goal during the final match between Argentina and Morocco at the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 in Santiago, Chile, Oct. 19, 2025. - Europa Press/Contacto/Meng Dingbo - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista marroquí Yassir Zabiri, de 21 años, jugará en el Real Racing Club de Santander durante la temporada 2026-27 cedido por el Stade Rennais, tras el acuerdo alcanzado por ambos clubes sobre un delantero que en 2025 se proclamó campeón del mundo sub-20 con la selección de su país y obtuvo el Balón de Plata en ese torneo.

Nacido el 23 de febrero de 2005 en Marrakech (Marruecos), Zabiri "se formó en la Academia de Fútbol Mohammed VI antes de iniciar su carrera profesional en la Unión de Touarga de su país, para militar posteriormente en el FC Famalicão de la máxima categoría de Portugal", según indicó este miércoles el Racing en un comunicado.

"El jugador, que mide 1,82 y pesa 73 kilos, se incorporó el pasado mercado invernal al Stade de Rennes y cuenta en su haber con 37 encuentros oficiales en las primeras divisiones de Marruecos, Portugal y Francia", resumió el club de Santander en su nota de prensa.

"Debutó con la selección absoluta marroquí ante Burundi el 26 de mayo de este año y presenta un gran historial en los combinados inferiores de su país. Fue campeón del mundo sub-20 (marcó dos tantos en la final a Argentina e hizo cinco en total) y en su currículo figuran 30 partidos con el equipo sub-20 y dos con el sub-23", concluyó el mismo texto.