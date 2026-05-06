Yeray Álvarez renueva con el Athletic Club hasta 2028

Yeray Alvarez of Athletic Club looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Villarreal CF at San Mames on April 12, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El central Yeray Álvarez y el Athletic Club han llegado a un acuerdo este miércoles para ampliar su vinculación con el club de Ibaigane hasta el 30 de junio de 2028, con opción a otra temporada más, según ha confirmado el conjunto rojiblanco en un comunicado.

Yeray debutó con Ernesto Valverde en la temporada 2014-15 y se convirtió en un fijo en las alineaciones. Siete de sus diez campañas han sido a las órdenes del actual técnico. Tiene dos torneos en su palmarés: la Supercopa 2019-20 y la Copa 2023-24. El de Barakaldo llegó en edad alevín a Lezama desde el Danok Bat.

El director general de fútbol, Mikel González, valora su continuidad como "una gran noticia", porque Yeray asegura "rendimiento" porque es un central "ganador de duelos, con gran capacidad de concentración y mentalidad ganadora". "Además, ha demostrado una enorme fortaleza para superar las adversidades en su carrera", agregó.